Location de voitures et utilitaires à Angers
Carrefour Location, votre partenaire de confiance pour la location de voiture à Angers, vous offre des solutions de mobilité au meilleur rapport qualité-prix. Que vous ayez besoin d'un véhicule pour un déménagement, une escapade ou un usage professionnel, nous avons la solution idéale pour vous. Élue meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, Carrefour Location s'engage à vous offrir une expérience de location sans pareille, alliant qualité de service et tarifs abordables.
Pourquoi opter pour la location de véhicule à Angers ?
Angers, ville d'art et d'histoire au cœur du Val de Loire, offre un cadre de vie exceptionnel et des opportunités variées qui méritent d'être explorées en toute liberté. Que vous soyez un habitant local ou un visiteur, disposer d'un véhicule de location peut considérablement enrichir votre expérience angevine. Que ce soit pour flâner dans les ruelles médiévales du centre-ville, visiter les célèbres châteaux de la région, ou vous rendre à un rendez-vous professionnel, Carrefour Location est là pour répondre à tous vos besoins de mobilité.
Chez Carrefour Location, nous comprenons l'importance de la flexibilité et de la tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous incluons l'assurance tous risques dans chacune de nos locations, vous permettant de prendre la route en toute sérénité. De plus, nous vous offrons la possibilité d'ajouter un second conducteur sans frais supplémentaires, idéal pour les longs trajets ou les voyages en famille. Avec notre large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins et budgets, vous trouverez forcément le compagnon de route parfait pour votre aventure angevine.
Comment louer une voiture ou un utilitaire à Angers ?
Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous offrir une expérience fluide et sans stress. Trouvez votre agence de location à Angers et réservez en quelques clics. Que vous ayez besoin d'une citadine pour arpenter les rues pittoresques d'Angers ou d'un utilitaire spacieux pour un déménagement, nous avons le véhicule qu'il vous faut.
Pour louer, rien de plus simple ! Munissez-vous d'une pièce d'identité originale, de votre permis de conduire valable en France métropolitaine, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et d'un moyen de paiement accepté par votre agence. Notre équipe chaleureuse et professionnelle se fera un plaisir de vous accueillir et de vous remettre les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, profitez pleinement de votre séjour à Angers et ses environs, en bénéficiant du confort d'un véhicule adapté à vos besoins et d'un service client attentionné.
Nos agences de location à Angers
Pour vous offrir un service de proximité et répondre à tous vos besoins de mobilité, Carrefour Location dispose de deux agences stratégiquement situées à Angers. Chacune de nos agences vous propose une large gamme de véhicules et un service client de qualité pour rendre votre expérience de location aussi agréable que possible.
- Carrefour Location Angers Saint-Serge - Idéalement située au nord-est de la ville, parfaite pour ceux qui souhaitent explorer le centre historique ou se diriger vers la vallée de la Loire.
- Carrefour Location Angers Grand Maine - Située à l'ouest d'Angers, cette agence est pratique pour ceux qui prévoient de visiter les environs ou de se rendre vers la côte atlantique.
Quelle que soit l'agence que vous choisissez, vous bénéficierez de notre engagement pour un service de qualité et des véhicules bien entretenus, prêts à vous accompagner dans toutes vos aventures angevines.
Que faire à Angers ?
Angers, surnommée la "douceur angevine", regorge d'attractions et d'activités pour tous les goûts. Voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre séjour :
- Visitez le majestueux Château d'Angers, forteresse médiévale abritant la célèbre Tapisserie de l'Apocalypse.
- Flânez dans le quartier de la Doutre, charmant quartier historique aux ruelles pavées et maisons à colombages.
- Détendez-vous au Jardin des Plantes, un havre de paix au cœur de la ville.
- Explorez le Musée des Beaux-Arts, riche en œuvres d'art du Moyen Âge à nos jours.
- Faites une escapade au Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, idéal pour les amoureux de nature.
Pour les amateurs de spectacles et d'événements culturels, n'oubliez pas de consulter l'agenda des sorties à Angers sur Carrefour Spectacles. Vous y trouverez une sélection de concerts, pièces de théâtre et autres manifestations pour agrémenter votre séjour.
Avec votre véhicule de location Carrefour, vous pourrez également vous aventurer hors des sentiers battus et découvrir les trésors cachés de la région, comme les vignobles de l'Anjou ou les pittoresques villages de la Loire. Que vous soyez en visite pour un week-end ou un séjour plus long, Angers et ses environs vous promettent des moments inoubliables.
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !
Location d'un utilitaire
Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !