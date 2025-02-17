Location de voitures et utilitaires à Nantes

Carrefour Location, votre partenaire de confiance, vous propose une location de voiture à Nantes au meilleur rapport qualité-prix. Notre engagement envers votre satisfaction nous a valu d'être élus meilleure agence de location de l'année 2023, 2024 et 2025, devançant les réseaux spécialisés. Que vous soyez en déplacement professionnel ou en vacances, nous avons le véhicule qu'il vous faut, à un tarif abordable et avec un service irréprochable.

Pourquoi opter pour une location de véhicule à Nantes ?

Nantes, ville dynamique et culturelle, mérite d'être explorée dans les meilleures conditions. Que vous souhaitiez visiter le château des Ducs de Bretagne, flâner dans le quartier du Bouffay ou vous évader vers la côte atlantique, disposer d'un véhicule vous offre une liberté incomparable. Chez Carrefour Location, nous comprenons vos besoins et nous y répondons avec flexibilité.

Notre offre s'adapte à toutes les situations : un déménagement dans le quartier de Chantenay, un rendez-vous professionnel au Quartier de la Création, ou une escapade sur l'Île de Nantes. De plus, nous vous offrons le second conducteur et incluons une assurance tous risques dans chaque location, pour une tranquillité d'esprit totale pendant votre séjour nantais.

Comment louer facilement une voiture ou un utilitaire à Nantes ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous faire gagner du temps et vous offrir une expérience sans stress. Trouvez votre agence de location nantaise et réservez rapidement. Que vous ayez besoin d'une citadine pour naviguer dans les rues pittoresques du centre-ville ou d'un utilitaire spacieux pour un déménagement vers Rezé ou Saint-Sébastien-sur-Loire, nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Pour louer, munissez-vous simplement d'une pièce d'identité originale, de votre permis de conduire valable en France métropolitaine, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et d'un moyen de paiement accepté par votre agence. Notre processus de réservation en ligne est intuitif et rapide. Sélectionnez vos dates, choisissez le véhicule qui vous convient, et confirmez votre réservation. Le jour J, nos équipes chaleureuses vous accueilleront et vous remettront les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, louez en toute sérénité et profitez pleinement de votre séjour nantais !

Nos agences de location à Nantes

Pour votre confort, nous disposons de deux agences stratégiquement situées à Nantes, vous permettant de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins :

Carrefour Location Nantes Beaujoire - Idéalement située à l'est de la ville, parfaite pour ceux qui souhaitent explorer le Parc des Expositions ou le stade de la Beaujoire.

Carrefour Location Nantes Beaulieu - Positionnée au sud de la Loire, cette agence est pratique pour ceux qui prévoient de visiter l'île de Nantes ou de partir vers le sud de la région.

Quelle que soit l'agence choisie, vous bénéficierez du même service de qualité et de notre engagement à rendre votre expérience de location aussi agréable que possible.

Que faire à Nantes ?

Nantes, ville d'art et d'histoire, regorge d'attractions fascinantes à découvrir au volant de votre véhicule de location. Commencez par une visite du majestueux Château des Ducs de Bretagne, témoin de l'histoire médiévale de la ville. Ensuite, dirigez-vous vers les Machines de l'île, une attraction unique où ingénierie et imagination se rencontrent, incarnée par le célèbre Grand Éléphant mécanique.

Pour les amateurs d'art, le Musée d'Arts de Nantes est incontournable, abritant des œuvres du Moyen Âge à nos jours. Si vous cherchez une escapade nature, le Jardin des Plantes offre une oasis de verdure en plein cœur de la ville. N'oubliez pas de flâner dans le charmant quartier du Bouffay, avec ses rues pavées et ses maisons à colombages.

Pour ceux qui souhaitent explorer les environs, votre véhicule de location vous permettra de rejoindre facilement la côte atlantique. Visitez la station balnéaire de La Baule, connue pour sa magnifique plage, ou explorez le parc naturel régional de Brière, un écosystème unique de marais et de tourbières.

Envie de prolonger votre séjour ? Consultez nos offres pour un séjour à Nantes avec Carrefour Voyages. Et pour agrémenter vos soirées, découvrez les spectacles et événements disponibles pour sortir à Nantes sur Carrefour Spectacles. Avec Carrefour Location, votre expérience nantaise sera inoubliable du début à la fin !