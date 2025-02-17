Location de voitures et utilitaires à Aix-en-Provence

Carrefour Location, votre partenaire de confiance pour la location de voiture à Aix-en-Provence, vous offre des solutions de mobilité au meilleur rapport qualité-prix. Que vous soyez un professionnel en déplacement ou une famille en vacances, nous avons le véhicule idéal pour répondre à vos besoins. Élue meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, Carrefour Location s'engage à vous offrir une expérience de location exceptionnelle et abordable.

Pourquoi opter pour une location de véhicule à Aix-en-Provence ?

Aix-en-Provence, avec son riche patrimoine culturel, ses ruelles pittoresques et sa douceur de vivre provençale, mérite d'être explorée en toute liberté. Disposer d'un véhicule, que ce soit pour vos déplacements quotidiens ou pour des excursions dans les environs, peut considérablement enrichir votre expérience. Que vous souhaitiez visiter les lavandes du Luberon, découvrir les calanques de Cassis ou simplement vous rendre à un rendez-vous professionnel, Carrefour Location est là pour vous offrir des solutions adaptées et flexibles.

Chez nous, votre confort et votre tranquillité d'esprit sont prioritaires. C'est pourquoi nous incluons automatiquement une assurance tous risques dans chaque location. De plus, pour faciliter vos déplacements en groupe ou en famille, nous vous offrons le second conducteur. Ainsi, vous pouvez partager le volant et profiter pleinement de votre séjour dans la région aixoise, en toute sérénité.

Comment louer une voiture ou un utilitaire à Aix-en-Provence ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous faire gagner du temps et vous offrir une expérience sans stress. Trouvez votre agence de location à Aix-en-Provence et réservez rapidement. Que vous ayez besoin d'une citadine élégante pour sillonner les rues étroites du centre historique ou d'un utilitaire spacieux pour un déménagement, nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Notre processus de réservation en ligne est intuitif et rapide. Sélectionnez vos dates, choisissez le véhicule qui vous convient, et confirmez votre réservation. Le jour J, présentez-vous à l'agence muni d'une pièce d'identité (originale), d'un permis de conduire (original) valable en France Métropolitaine, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition etc.) et d'un moyen de paiement accepté par votre agence. Nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir et de vous remettre les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, louez en toute sérénité et profitez pleinement de votre séjour à Aix-en-Provence !

Nos agences de location à Aix-en-Provence

Pour votre confort, Carrefour Location dispose de plusieurs agences stratégiquement situées à Aix-en-Provence. Que vous soyez au centre-ville ou en périphérie, vous trouverez toujours une agence à proximité pour répondre à vos besoins de mobilité.

Carrefour Market Aix-en-Provence Les 2 Ormes - Idéalement située pour ceux qui séjournent dans le nord de la ville

Carrefour Aix-en-Provence - Notre agence principale, parfaite pour un accès rapide aux grands axes routiers

Carrefour Market Aix-en-Provence Lapierre - Pratique pour les résidents du sud de la ville

Que faire à Aix-en-Provence ?

Aix-en-Provence, ville d'art et d'histoire, regorge d'activités et de découvertes. Voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre séjour :

Flânez sur le Cours Mirabeau, l'artère principale de la ville, bordée de platanes centenaires et de belles fontaines

Visitez l'atelier de Cézanne, où le célèbre peintre a créé certaines de ses œuvres les plus emblématiques

Explorez le vieil Aix et ses ruelles pittoresques, ses hôtels particuliers et ses places ombragées

Faites une pause gourmande sur la Place Richelme et son marché provençal

Découvrez le Musée Granet, qui abrite une collection impressionnante d'art, de l'Antiquité à l'art moderne

Pour une expérience complète, pourquoi ne pas réserver un séjour à Aix-en-Provence avec Carrefour Voyages ? Vous pourrez ainsi profiter pleinement de la ville et de ses environs.

Et pour agrémenter vos soirées, n'oubliez pas de consulter les spectacles à Aix-en-Provence proposés par Carrefour Spectacles. Des concerts au Grand Théâtre de Provence aux festivals d'été, il y en a pour tous les goûts !

Avec votre véhicule de location Carrefour, vous pourrez également explorer les merveilles de la Provence : les villages perchés du Luberon, les champs de lavande en été, les calanques de Cassis, ou encore la montagne Sainte-Victoire, si chère à Cézanne. Aix-en-Provence est le point de départ idéal pour découvrir toutes les richesses de cette magnifique région.