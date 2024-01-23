Black Friday chez Carrefour Location : louer une voiture ou camion en promotion

Le Black Friday approche ! Vous cherchez les meilleures offres de location de véhicules ? Carrefour Location est prêt à vous surprendre. Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter pour être les premiers informés de nos deals exceptionnels.

Des promotions folles pour le Black Friday

Profitez d'une remise de 40% sur votre location de voiture ou d'utilitaire avec le code promo 40BF23

Pour bénéficier de l'offre, votre location de véhicule doit remplir les conditions suivantes :

Promo valable pour la location d'un utilitaire ou d'une voiture (prise et restitution) entre le 20 et le 26 novembre 2023

Tous les véhicules, hors Dacia Sandero et camion Benne sont éligibles à la promotion.

Carrefour Location fête le Black Friday : découvrez nos deals immanquables

Le Black Friday chez Carrefour Location, c'est l'assurance de deals incroyables sur vos locations de véhicules. Chez Carrefour Location, nous préparons déjà cet événement pour vous proposer les meilleures offres de location de voitures et de camions.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour le Black Friday ?

Expertise reconnue : Avec une large gamme de véhicules et un service de qualité, nous sommes le meilleur loueur de l'année 2023.

Réseau étendu : Avec plus de 850 agences partout en France, récupérez et déposez votre véhicule en toute simplicité.

Qualité et sécurité : Nos véhicules sont régulièrement entretenus pour garantir votre sécurité sur la route.

Avantages pour toutes nos locations : Assurances tous risques incluse et possibilité d'ajouter un deuxième conducteur gratuitement.

Promotion location de camion : facilitez vos déplacements et déménagements

Déménagement, transport d'équipements ou besoin ponctuel d'un véhicule spacieux ? Nos camions seront disponibles à des tarifs avantageux. Ne ratez pas cette occasion pour prévoir vos futurs déplacements.

Promotion location de voiture : déplacez-vous à petit prix

Louez pas cher une voiture de notre flotte que ce soit pour vos loisirs ou vos déplacements professionnels.

Soyez les premiers informés de nos offres et codes promos

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être parmi les premiers informés des prochaines offres !

