Clignotant qui clignote vite : causes, solutions et contrôle technique

Les clignotants sont des éléments essentiels de la sécurité automobile. Leur rôle est simple : signaler vos intentions aux autres usagers de la route pour éviter les accidents. Mais que faire lorsque vous remarquez que votre clignotant clignote vite ? Cet article complet vous explique toutes les causes possibles, les solutions à envisager et ce que cela implique pour le contrôle technique. De plus, si vous avez besoin d’un véhicule de remplacement ou d’un véhicule adapté pendant les réparations, Carrefour Location propose une large gamme de voitures partout en France, des citadines aux SUV.

Pourquoi un clignotant peut-il clignoter vite ?

Un clignotant qui clignote plus rapidement que d’habitude est souvent un signal que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Voici les principales causes :

1.1. Ampoule grillée ou défectueuse

L’une des causes les plus fréquentes d’un clignotant qui clignote rapidement est une ampoule grillée. Dans un circuit classique, chaque clignotant doit tirer une certaine quantité de courant. Si une ampoule est hors service, le courant total diminue, et le relais du clignotant s’adapte en accélérant la fréquence des clignotements.

Solution : Vérifiez toutes les ampoules de vos clignotants avant de partir. Remplacez immédiatement celles qui sont défectueuses.

1.2. Problème de connexion électrique

Parfois, le problème ne vient pas de l’ampoule elle-même, mais d’une connexion électrique défectueuse. Un contact oxydé ou un fil desserré peut perturber le circuit et provoquer un clignotant gauche qui clignote vite ou à droite.

Solution : Inspectez le câblage et les connecteurs. Un électricien automobile pourra nettoyer ou resserrer les contacts si nécessaire.

1.3. Ampoules LED et compatibilité

Les véhicules récents utilisent souvent des ampoules LED pour les clignotants. Ces ampoules consomment moins d’énergie que les modèles traditionnels, ce qui peut faire clignoter plus vite votre clignotant si votre voiture n’est pas équipée d’un module compatible LED.

Solution : Installer un résistor LED ou un relais compatible LED permet de réguler la fréquence du clignotant.

1.4. Relais de clignotant défectueux

Le relais est le composant qui contrôle la fréquence de clignotement. Un relais vieillissant ou endommagé peut provoquer un clignotant qui clignote vite LED ou classique.

Solution : Remplacez le relais par un modèle neuf correspondant à votre véhicule.

Symptômes d’un clignotant qui clignote trop vite

Reconnaître rapidement ce problème est important pour votre sécurité et pour éviter tout refus lors du contrôle technique.

Fréquence de clignotement deux fois plus rapide que d’habitude

Clignotant qui s’éteint et se rallume de façon irrégulière

Ampoule de clignotant visible grillée ou non fonctionnelle

Signe d’usure ou de mauvaise connexion électrique

Clignotant qui clignote vite et contrôle technique

En France, le contrôle technique vérifie le bon fonctionnement des dispositifs d’éclairage. Un clignotant défectueux peut entraîner un défaut mineur ou majeur selon la situation.

Défaut mineur : fréquence légèrement irrégulière sans impact sur la sécurité.

: fréquence légèrement irrégulière sans impact sur la sécurité. Défaut majeur : clignotant non fonctionnel ou clignotement trop rapide, pouvant mettre en danger les autres usagers.





Astuce : Si votre clignotant clignote vite avant le contrôle technique, faites le réparer ou remplacez l’ampoule pour éviter un refus.

Comment réparer un clignotant qui clignote vite ?

Voici un guide étape par étape pour résoudre le problème vous-même ou décider de faire appel à un professionnel :

1.1. Vérifier toutes les ampoules

Mettez vos clignotants gauche et droit en marche.

Inspectez chaque ampoule pour détecter une panne.

Remplacez les ampoules grillées par des modèles conformes aux spécifications de votre véhicule.





1.2. Inspecter le câblage

Vérifiez les fils du clignotant pour détecter des coupures ou une oxydation.

Nettoyez les connecteurs si nécessaire.





1.3. Tester le relais

Localisez le relais du clignotant dans le boîtier de fusibles.

Remplacez-le si le clignotant continue de clignoter trop vite.





1.4. Adapter les LED

Si vous utilisez des ampoules LED et que le clignotant clignote rapidement :

Installez un résistor pour LED

Ou remplacez le relais par un modèle compatible LED



Clignotant gauche ou droit qui clignote vite : particularités

Souvent, le problème concerne seulement un côté du véhicule, par exemple le clignotant gauche qui clignote vite. Cela indique généralement un problème localisé :

Ampoule grillée ou mal insérée

Fusible spécifique au côté défectueux

Câblage endommagé du côté concerné





Réparer rapidement permet de retrouver une signalisation fiable et d’éviter les amendes ou les accidents.

Clignotants LED : particularités et avantages

Les clignotants LED sont de plus en plus répandus pour leur durée de vie et leur faible consommation. Cependant, leur faible consommation peut provoquer un clignotant voiture qui clignote vite si votre véhicule n’est pas équipé d’un système compatible.

Avantages :

Plus longue durée de vie

Consommation électrique réduite

Visibilité accrue





Inconvénients :

Nécessité d’un relais ou d’un résistor LED

Plus cher à remplacer





Astuces pour éviter un clignotant qui clignote vite

Vérifiez régulièrement vos ampoules

Préférez les ampoules d’origine ou homologuées

Nettoyez les connecteurs et assurez-vous qu’ils sont bien serrés

Adaptez les LED avec un module compatible

Contrôlez le relais de temps en temps





Louer un véhicule le temps de la réparation du clignotant

Si votre véhicule est immobilisé pour réparer un clignotant qui clignote vite, Carrefour Location propose des solutions de location de véhicules partout en France. Que vous ayez besoin d’une citadine pour la ville, d’une berline, d’une familiale ou d’un SUV, vous trouverez la voiture adaptée à vos besoins :

Louer une voiture vous permet de continuer vos déplacements en toute sécurité pendant les réparations de votre clignotant.

Questions fréquentes

Pourquoi mon clignotant clignote vite seulement à gauche ?

Cela indique souvent une ampoule grillée ou un problème de relais du côté gauche. Vérifiez l’ampoule et le fusible correspondant.

Mon clignotant LED clignote vite, que faire ?

Installez un résistor LED ou un relais compatible pour réguler la fréquence.

Un clignotant rapide est-il dangereux ?

Oui, cela peut désorienter les autres conducteurs et provoquer des accidents. Il est important de corriger le problème immédiatement.

Peut-on passer le contrôle technique avec un clignotant rapide ?

Un clignotant qui clignote trop vite peut entraîner un défaut majeur. La réparation avant le contrôle est recommandée pour éviter le refus.

Clignotant qui clignote vite : causes, solutions et conseils pour le contrôle technique

Un clignotant qui clignote vite est un problème courant mais facilement résoluble. Que ce soit à cause d’une ampoule grillée, d’un relais défectueux ou d’une incompatibilité LED, il existe des solutions simples pour retrouver un clignotant fiable.

En attendant la réparation, ou si vous souhaitez simplement tester différents types de véhicules, Carrefour Location offre une large gamme de voitures à louer partout en France, adaptées à toutes vos situations : découvrez nos véhicules .

Assurez-vous que vos clignotants fonctionnent parfaitement, respectez les autres usagers et passez le contrôle technique sans souci.