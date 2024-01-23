Louer FIAT 500 électrique

Profitez d'une conduite électrisante avec style et élégance!

Une citadine électrique polyvalente, connectée et tendance

La Fiat 500 électrique est la citadine nouvelle génération qui se manie facilement durant vos trajets en ville. Avec son design mythique, elle reste à la pointe de la mode tout en se réinventant dans une version électrique et connectée.

Citadine par excellence, la Fiat 500 électrique se faufile dans la ville et vous permet de vous déplacer au quotidien sur de petits trajets. Son autonomie de 190 km (WLTP) peut être optimisée en mode Sherpa pour faire de plus longues distances. En seulement 5 minutes sur une borne de chargement rapide, vous pouvez gagner une journée complète d’autonomie (environ 50 km).

Autonomie et recharge de la Fiat 500 électrique

La Fiat 500 électrique est 100 % électrique, offrant jusqu’à 190 km d’autonomie (WLTP) avec une capacité de batterie de 23,8 kWh. Son style inimitable et tendance se décline à l’extérieur comme à l’intérieur. Le coût de recharge de la Fiat 500 électrique est inférieur au coût du carburant. Pour la recharge lente, il faut 5h15 pour atteindre 80% sur une prise 11 kW, tandis que pour la recharge accélérée, il faut 35 min pour atteindre 80% sur une borne rapide 100 kW. En outre, la voiture dispose d'une prise domestique de 1,8 kW qui prend 25 heures pour une recharge de 0 à 100%.

Équipements et confort

La Fiat 500 électrique est équipée d'un moteur électrique de 95 chevaux, d'une boîte de vitesses automatique, d'une caméra de recul, d'un radar de recul, d'un régulateur, d'un GPS, d'une climatisation et d'un écran tactile avec navigation. Elle peut accueillir jusqu'à 4 personnes et est dotée de conduite assistée.

Facilité de recharge

Selon le type de borne de recharge, le prix de la charge de la Fiat 500 électrique peut varier. Si certaines bornes de recharge publiques sont gratuites, d’autres se paient au forfait ou au temps passé à la charge. A votre domicile, une fois équipé d’une borne de recharge, comptez entre 1.5 à 4 € pour 100 km, contre 6 à 9 € pour un véhicule thermique. Vous pouvez également recharger votre Fiat 500 électrique lors de vos déplacements sur une des nombreuses bornes de recharge publiques disponibles partout en France, dans les supermarchés, les aires de stationnement, les stations-services, les bornes de charge rapide ou même les bornes de rechargement gratuites.

Location d'une voiture chez Carrefour Location

Besoin de louer une voiture ? Découvrez l'ensemble des véhicules disponibles chez Carrefour Location, meilleur loueur français en 2023, 2024 et 2025 !