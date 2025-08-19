Quelle est la limitation de vitesse sur les routes départementales en 2025 : 80 km/h ou 90 km/h ?
État des lieux fin 2024 : un réseau routier à deux vitesses
À la fin de l’année 2024, la France présentait une situation contrastée :
- 52 départements avaient rétabli le 90 km/h sur tout ou partie de leur réseau routier
- 40 départements maintenaient la limitation à 80 km/h
- 4 départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) n’étaient pas concernés, faute de routes départementales éligibles
Au total, plus de 54 800 km de routes sont repassés à 90 km/h, avec deux approches :
- Retour total au 90 km/h : Ardèche, Allier, Puy-de-Dôme, Aveyron, Corrèze…
- Retour partiel : Seine-et-Marne (26 % du réseau), Orne (35 %), Gers (350 km jugés adaptés)
Les critères pour repasser à 90 km/h sur une départementale
Le retour au 90 km/h ne peut pas se faire n’importe où. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose des conditions strictes :
- Tronçons d’au moins 10 km
- Absence d’intersections avec tourne-à-gauche
- Pas d’arrêts de bus ni de traversées de hameaux
- Pas de circulation d’engins agricoles
- Pas d’obstacles en bord de route
Ces règles expliquent pourquoi certains départements ne repassent qu’une partie de leur réseau à 90 km/h.
Quel avenir pour les départementales ? L’exemple de l’Eure
Le département de l’Eure a annoncé en octobre 2024 vouloir repasser tout son réseau (4 200 km) à 90 km/h d’ici début 2026. Calendrier prévisionnel :
- Février 2025 : vote au Conseil départemental
- Printemps 2025 : 420 études d’accidentalité
- Automne 2025 : validation par la Commission départementale de sécurité routière
- Début 2026 : pose des nouveaux panneaux
En 2024, l’Eure a enregistré 41 morts sur ses routes, contre 33 en 2017 (dernière année complète à 90 km/h), alimentant le débat sur l’efficacité réelle de la limitation à 80 km/h.
Les arguments pour le retour à 90 km/h
- Gain de temps : environ 3 minutes gagnées sur 26 km
- Acceptabilité : de nombreux automobilistes jugent 80 km/h trop contraignant
- Bilan mitigé : peu de baisse significative des accidents dans certains départements
- Causes réelles des accidents : alcool, drogue, somnolence, téléphone
Les arguments pour le maintien des 80 km/h
- Gravité des accidents accrue avec la vitesse
- Recommandations officielles de maintenir 80 km/h
- Coût : entre 200 et 250 € par panneau, soit jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros pour un département
Le coût du changement de signalisation
En Haute-Vienne, 200 000 € ont été nécessaires pour changer la signalisation sur seulement 10 % du réseau. Ces dépenses expliquent la prudence de certains départements à faire marche arrière.
L’importance de l’entretien des routes
Limiter la vitesse ne suffit pas : la sécurité passe aussi par l’amélioration des infrastructures. Exemple dans l’Eure : 15 M€ investis en 2023 pour des chicanes, radars pédagogiques et sécurisation des grands axes.
Ce qu’il faut retenir pour les routes départementales en 2025
- La tendance au retour à 90 km/h se poursuit, mais pas de généralisation pour l’instant au niveau national.
- Certains départements, comme l’Eure, basculeront totalement dans les années à venir.
- Les automobilistes doivent rester attentifs à la signalisation.
- Le débat entre sécurité routière et fluidité du trafic reste ouvert.
