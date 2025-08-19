Quelle est la limitation de vitesse sur les routes départementales en 2025 : 80 km/h ou 90 km/h ?

État des lieux fin 2024 : un réseau routier à deux vitesses

À la fin de l’année 2024, la France présentait une situation contrastée :

52 départements avaient rétabli le 90 km/h sur tout ou partie de leur réseau routier

avaient rétabli le 90 km/h sur tout ou partie de leur réseau routier 40 départements maintenaient la limitation à 80 km/h

maintenaient la limitation à 80 km/h 4 départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) n’étaient pas concernés, faute de routes départementales éligibles





Au total, plus de 54 800 km de routes sont repassés à 90 km/h, avec deux approches :

Retour total au 90 km/h : Ardèche, Allier, Puy-de-Dôme, Aveyron, Corrèze…

: Ardèche, Allier, Puy-de-Dôme, Aveyron, Corrèze… Retour partiel : Seine-et-Marne (26 % du réseau), Orne (35 %), Gers (350 km jugés adaptés)





Les critères pour repasser à 90 km/h sur une départementale

Le retour au 90 km/h ne peut pas se faire n’importe où. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose des conditions strictes :

Tronçons d’au moins 10 km

Absence d’intersections avec tourne-à-gauche

Pas d’arrêts de bus ni de traversées de hameaux

Pas de circulation d’engins agricoles

Pas d’obstacles en bord de route



Ces règles expliquent pourquoi certains départements ne repassent qu’une partie de leur réseau à 90 km/h.

Quel avenir pour les départementales ? L’exemple de l’Eure

Le département de l’Eure a annoncé en octobre 2024 vouloir repasser tout son réseau (4 200 km) à 90 km/h d’ici début 2026. Calendrier prévisionnel :

Février 2025 : vote au Conseil départemental Printemps 2025 : 420 études d’accidentalité Automne 2025 : validation par la Commission départementale de sécurité routière Début 2026 : pose des nouveaux panneaux



En 2024, l’Eure a enregistré 41 morts sur ses routes, contre 33 en 2017 (dernière année complète à 90 km/h), alimentant le débat sur l’efficacité réelle de la limitation à 80 km/h.

Les arguments pour le retour à 90 km/h

Gain de temps : environ 3 minutes gagnées sur 26 km

: environ 3 minutes gagnées sur 26 km Acceptabilité : de nombreux automobilistes jugent 80 km/h trop contraignant

: de nombreux automobilistes jugent 80 km/h trop contraignant Bilan mitigé : peu de baisse significative des accidents dans certains départements

: peu de baisse significative des accidents dans certains départements Causes réelles des accidents : alcool, drogue, somnolence, téléphone



Les arguments pour le maintien des 80 km/h

Gravité des accidents accrue avec la vitesse

avec la vitesse Recommandations officielles de maintenir 80 km/h

de maintenir 80 km/h Coût : entre 200 et 250 € par panneau, soit jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros pour un département

Le coût du changement de signalisation

En Haute-Vienne, 200 000 € ont été nécessaires pour changer la signalisation sur seulement 10 % du réseau. Ces dépenses expliquent la prudence de certains départements à faire marche arrière.

L’importance de l’entretien des routes

Limiter la vitesse ne suffit pas : la sécurité passe aussi par l’amélioration des infrastructures. Exemple dans l’Eure : 15 M€ investis en 2023 pour des chicanes, radars pédagogiques et sécurisation des grands axes.

Ce qu’il faut retenir pour les routes départementales en 2025

La tendance au retour à 90 km/h se poursuit, mais pas de généralisation pour l’instant au niveau national.

Certains départements, comme l’Eure, basculeront totalement dans les années à venir.

Les automobilistes doivent rester attentifs à la signalisation.

Le débat entre sécurité routière et fluidité du trafic reste ouvert.