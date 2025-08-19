Quelle est la limitation de vitesse sur les routes départementales en 2025 : 80 km/h ou 90 km/h ?

État des lieux fin 2024 : un réseau routier à deux vitesses

À la fin de l’année 2024, la France présentait une situation contrastée :

  • 52 départements avaient rétabli le 90 km/h sur tout ou partie de leur réseau routier
  • 40 départements maintenaient la limitation à 80 km/h
  • 4 départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) n’étaient pas concernés, faute de routes départementales éligibles

     

Au total, plus de 54 800 km de routes sont repassés à 90 km/h, avec deux approches :

  • Retour total au 90 km/h : Ardèche, Allier, Puy-de-Dôme, Aveyron, Corrèze…
  • Retour partiel : Seine-et-Marne (26 % du réseau), Orne (35 %), Gers (350 km jugés adaptés)

     

Les critères pour repasser à 90 km/h sur une départementale

Le retour au 90 km/h ne peut pas se faire n’importe où. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) impose des conditions strictes :

  • Tronçons d’au moins 10 km
  • Absence d’intersections avec tourne-à-gauche
  • Pas d’arrêts de bus ni de traversées de hameaux
  • Pas de circulation d’engins agricoles
  • Pas d’obstacles en bord de route
     

Ces règles expliquent pourquoi certains départements ne repassent qu’une partie de leur réseau à 90 km/h.

Quel avenir pour les départementales ? L’exemple de l’Eure

Le département de l’Eure a annoncé en octobre 2024 vouloir repasser tout son réseau (4 200 km) à 90 km/h d’ici début 2026. Calendrier prévisionnel :

  1. Février 2025 : vote au Conseil départemental
  2. Printemps 2025 : 420 études d’accidentalité
  3. Automne 2025 : validation par la Commission départementale de sécurité routière
  4. Début 2026 : pose des nouveaux panneaux
     

En 2024, l’Eure a enregistré 41 morts sur ses routes, contre 33 en 2017 (dernière année complète à 90 km/h), alimentant le débat sur l’efficacité réelle de la limitation à 80 km/h.

Les arguments pour le retour à 90 km/h 

  • Gain de temps : environ 3 minutes gagnées sur 26 km
  • Acceptabilité : de nombreux automobilistes jugent 80 km/h trop contraignant
  • Bilan mitigé : peu de baisse significative des accidents dans certains départements
  • Causes réelles des accidents : alcool, drogue, somnolence, téléphone
     

 Les arguments pour le maintien des 80 km/h

  • Gravité des accidents accrue avec la vitesse
  • Recommandations officielles de maintenir 80 km/h
  • Coût : entre 200 et 250 € par panneau, soit jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros pour un département

Le coût du changement de signalisation

En Haute-Vienne, 200 000 € ont été nécessaires pour changer la signalisation sur seulement 10 % du réseau. Ces dépenses expliquent la prudence de certains départements à faire marche arrière.

L’importance de l’entretien des routes

Limiter la vitesse ne suffit pas : la sécurité passe aussi par l’amélioration des infrastructures. Exemple dans l’Eure : 15 M€ investis en 2023 pour des chicanes, radars pédagogiques et sécurisation des grands axes.

Ce qu’il faut retenir pour les routes départementales en 2025

  • La tendance au retour à 90 km/h se poursuit, mais pas de généralisation pour l’instant au niveau national.
  • Certains départements, comme l’Eure, basculeront totalement dans les années à venir.
  • Les automobilistes doivent rester attentifs à la signalisation.
  • Le débat entre sécurité routière et fluidité du trafic reste ouvert.

