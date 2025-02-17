Location de voitures et utilitaires à Laval

Chez Carrefour Location, nous vous proposons une location de voiture à Laval au meilleur rapport qualité-prix. Notre engagement envers votre satisfaction a été récompensé par le trophée de la meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, devançant les réseaux spécialisés. Que vous ayez besoin d'un véhicule pour le travail ou les loisirs, nous avons la solution abordable qu'il vous faut.

Pourquoi opter pour une location de véhicule à Laval ?

Laval, ville d'art et d'histoire au cœur de la Mayenne, offre un cadre idéal pour explorer la région en toute liberté. Que vous soyez un professionnel en déplacement, une famille en quête d'aventures ou un couple en week-end romantique, disposer d'un véhicule de location vous permettra de profiter pleinement de votre séjour. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez non seulement de tarifs avantageux, mais aussi d'avantages exclusifs qui rendent votre expérience encore plus agréable.

En effet, nous offrons le second conducteur sur toutes nos locations, vous permettant ainsi de partager le volant et de profiter pleinement de votre voyage. De plus, chaque location inclut une assurance tous risques, vous garantissant une tranquillité d'esprit totale lors de vos déplacements. Que vous souhaitiez visiter le château de Laval, explorer les charmantes ruelles du vieux centre ou vous aventurer dans la campagne mayennaise, notre service de location vous offre la flexibilité et la sécurité dont vous avez besoin.

Comment louer une voiture ou un utilitaire à Laval ?

La location d'un véhicule avec Carrefour Location à Laval est un processus simple et rapide. Pour réserver, il vous suffit de vous munir des documents suivants : une pièce d'identité originale, votre permis de conduire valable en France métropolitaine, un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et un moyen de paiement accepté par votre agence.

Pour une expérience encore plus fluide, nous vous recommandons de réserver votre véhicule en ligne sur notre site. Vous pourrez ainsi choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins, que ce soit une citadine pratique pour vous déplacer en ville, un monospace familial pour vos escapades, ou un utilitaire spacieux pour un déménagement. Le jour de votre location, présentez-vous simplement à l'agence avec vos documents, et nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir et de vous remettre les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route.

Nos agences de location à Laval

Pour vous offrir un service de proximité, Carrefour Location dispose de deux agences stratégiquement situées à Laval. Chacune d'entre elles vous propose une large gamme de véhicules adaptés à tous vos besoins :

Carrefour Location Market Laval - Idéalement située pour un accès rapide et facile au centre-ville

Carrefour Location Laval - Parfaitement positionnée pour ceux qui souhaitent explorer les environs de Laval

Ces deux agences vous garantissent un service de qualité et une flexibilité maximale pour vos besoins de mobilité à Laval et dans la région.

Que faire à Laval ?

Laval, ville d'art et d'histoire, regorge d'attractions et d'activités pour tous les goûts. Voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre séjour :

Visitez le Château de Laval : Ce monument emblématique du 11ème siècle abrite le Musée d'Art Naïf et offre une vue panoramique sur la ville.

Explorez le Vieux Laval : Flânez dans les ruelles médiévales et admirez les maisons à pans de bois du centre historique.

Détendez-vous au Jardin de la Perrine : Ce magnifique jardin public est l'endroit idéal pour une promenade relaxante.

Découvrez le Lactopôle : Un musée unique dédié à l'industrie laitière, parfait pour une sortie éducative en famille.

Faites une croisière sur la Mayenne : Profitez d'une balade en bateau pour admirer la ville sous un autre angle.

Pour les amateurs d'art et de culture, ne manquez pas le Musée des Sciences de Laval et le Centre d'Art Contemporain Le Carré. Si vous souhaitez explorer les environs, votre véhicule de location vous permettra de découvrir les charmants villages de la campagne mayennaise, comme Sainte-Suzanne, classé parmi les plus beaux villages de France.

Avec votre véhicule Carrefour Location, vous aurez la liberté d'explorer Laval et ses alentours à votre rythme, en profitant du confort et de la flexibilité que nous vous offrons. Que votre séjour soit placé sous le signe de la culture, de la nature ou de la gastronomie, Laval saura vous charmer et vous surprendre.