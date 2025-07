Location de voitures et utilitaires à Lyon

Carrefour Location, votre partenaire de confiance pour la location de voiture à Lyon, vous offre une solution abordable et fiable pour tous vos déplacements. Que vous soyez en quête d'un véhicule pour explorer la ville des Lumières ou pour un besoin professionnel, nous vous garantissons le meilleur rapport qualité-prix. Élue meilleure entreprise de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, notre agence s'engage à vous offrir une expérience de location sans égale, plaçant votre satisfaction au cœur de nos priorités.

Pourquoi opter pour la location de véhicule à Lyon ?

Lyon, métropole dynamique au carrefour de l'Europe, offre un mélange unique de culture, de gastronomie et d'opportunités professionnelles. Dans ce contexte urbain animé, disposer d'un véhicule devient un véritable atout pour optimiser vos déplacements et profiter pleinement de tout ce que la ville a à offrir. Que vous souhaitiez explorer les traboules du Vieux Lyon, vous rendre à un rendez-vous d'affaires dans le quartier de la Part-Dieu, ou même vous échapper le temps d'un week-end dans les vignobles du Beaujolais, Carrefour Location est là pour répondre à tous vos besoins de mobilité.

Nous comprenons que chaque trajet est unique, c'est pourquoi nous vous offrons une gamme variée de véhicules adaptés à toutes les situations. De plus, pour rendre votre expérience encore plus agréable, nous incluons le deuxième conducteur gratuitement et une assurance tous risques dans chaque location. Ainsi, vous pouvez rouler en toute sérénité, que ce soit pour un déménagement dans le quartier de la Croix-Rousse, une virée shopping à Confluence, ou une escapade dans les monts du Lyonnais.

Comment louer une voiture ou un utilitaire à Lyon ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous faire gagner du temps et vous offrir une expérience sans stress. Trouvez votre agence de location lyonnaise et réservez rapidement. Que vous ayez besoin d'une citadine pour naviguer dans les rues étroites de la Presqu'île ou d'un utilitaire spacieux pour un déménagement vers les Brotteaux, nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Pour louer un véhicule, munissez-vous simplement des documents suivants : une pièce d'identité originale, votre permis de conduire valide en France métropolitaine, un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et un moyen de paiement accepté par votre agence. Notre processus de réservation en ligne est intuitif et rapide. Sélectionnez vos dates, choisissez le véhicule qui vous convient, et confirmez votre réservation. Le jour J, présentez-vous à l'agence avec vos documents, et nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir et de vous remettre les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, louez en toute sérénité et profitez pleinement de votre séjour lyonnais !

Nos agences de location à Lyon

Pour votre confort, Carrefour Location dispose de plusieurs agences stratégiquement situées à Lyon, vous permettant de trouver facilement un point de location proche de vous :

Carrefour Location Lyon Confluence - Idéalement située dans le quartier moderne de Confluence, parfaite pour explorer le sud de la ville et accéder rapidement à l'autoroute.

Carrefour Market Lyon Frères Lumière - Située dans le 8ème arrondissement, cette agence est pratique pour ceux qui souhaitent visiter l'est de Lyon ou se rendre facilement vers les communes environnantes.

Chacune de nos agences vous offre un service personnalisé et une large gamme de véhicules pour répondre à tous vos besoins de mobilité à Lyon.

Que faire à Lyon ?

Lyon, ville d'art et d'histoire, regorge d'attractions et d'activités pour tous les goûts. Voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre séjour :

Explorez le Vieux Lyon et ses traboules, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

Visitez la basilique Notre-Dame de Fourvière et profitez de sa vue panoramique sur la ville

Flânez dans le parc de la Tête d'Or, véritable poumon vert de la ville

Découvrez la gastronomie lyonnaise dans les célèbres bouchons

Faites du shopping dans le quartier de la Presqu'île ou au centre commercial de Confluence

Pour une expérience complète, n'hésitez pas à réserver votre séjour à Lyon avec Carrefour Voyages. Vous pouvez également enrichir votre visite en consultant les options pour sortir à Lyon sur Carrefour Spectacles, où vous trouverez une sélection d'événements culturels et de divertissements.

Avec votre véhicule de location, vous pourrez également vous aventurer hors de la ville pour découvrir les vignobles du Beaujolais au nord, explorer les charmants villages médiévaux de Pérouges ou Oingt, ou même faire une escapade dans le parc naturel régional du Pilat au sud. Lyon et sa région n'attendent que vous !