Location de voitures et utilitaires à Saint-Brieuc

Carrefour Location, votre partenaire de confiance pour la location de voiture à Saint- Brieuc, vous propose des solutions de mobilité au meilleur rapport qualité-prix. Que vous soyez résident ou visiteur, nos véhicules répondent à tous vos besoins, du petit utilitaire à la berline familiale. Élue meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, Carrefour Location s'engage à vous offrir une expérience de location exceptionnelle et abordable.

Pourquoi opter pour une location de véhicule à Saint-Brieuc ?

Saint-Brieuc, avec son charme côtier et son riche patrimoine, mérite d'être explorée en toute liberté. Louer un véhicule avec Carrefour Location vous offre cette flexibilité, que ce soit pour découvrir les plages de la baie, visiter le pittoresque port du Légué, ou vous aventurer dans l'arrière-pays breton. Notre offre inclut le deuxième conducteur gratuitement, vous permettant de partager le volant et de profiter pleinement de votre séjour.

De plus, chaque location bénéficie d'une assurance tous risques incluse, vous garantissant une tranquillité d'esprit totale pendant vos déplacements. Que vous ayez besoin d'un véhicule pour un déménagement dans le quartier de Cesson, une escapade vers la Côte de Granit Rose, ou un rendez-vous professionnel au cœur du centre-ville, Carrefour Location a la solution adaptée à votre budget et à vos exigences.

Comment louer votre véhicule avec Carrefour Location à Saint-Brieuc ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous faire gagner du temps et vous offrir une expérience sans stress. Trouvez votre agence de location à Saint-Brieuc et réservez rapidement. Que vous ayez besoin d'une citadine pour arpenter les ruelles du centre historique ou d'un utilitaire spacieux pour transporter vos achats du marché de la place de la Grille, nous avons le véhicule qu'il vous faut.

Pour louer, munissez-vous simplement d'une pièce d'identité originale, de votre permis de conduire valable en France métropolitaine, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et d'un moyen de paiement accepté par votre agence. Notre équipe chaleureuse vous accueillera et vous remettra les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, profitez de votre séjour à Saint- Brieuc en toute sérénité, avec l'assurance tous risques incluse et le deuxième conducteur offert !

Notre agence de location près de Saint-Brieuc

Pour votre commodité, notre agence Carrefour Location est située à proximité immédiate de Saint-Brieuc, vous offrant un accès facile à notre flotte de véhicules variés. Rendez-vous dans notre agence pour bénéficier d'un service personnalisé et de conseils d'experts :

Que faire à Saint-Brieuc ?

Saint-Brieuc, préfecture des Côtes-d'Armor, regorge d'activités et de sites à découvrir. Voici quelques suggestions pour agrémenter votre séjour :

Explorez la Vallée de Gouédic, un havre de verdure au cœur de la ville

Visitez la Cathédrale Saint-Étienne, joyau de l'architecture gothique bretonne

Flânez sur les quais du port du Légué et dégustez des fruits de mer frais

Découvrez l'histoire locale au Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc

Profitez des plages de la baie, comme celle des Rosaires, idéale pour le farniente ou les sports nautiques

Pour une expérience complète, pensez à sortir à Saint-Brieuc et assister à l'un des nombreux spectacles ou événements culturels proposés dans la ville. Des festivals de musique aux pièces de théâtre au Théâtre de la Passerelle, il y en a pour tous les goûts.

Avec votre véhicule de location Carrefour, vous pourrez également explorer les environs, comme la pittoresque cité médiévale de Moncontour ou les falaises spectaculaires du Cap d'Erquy. La liberté de mouvement offerte par notre service de location vous permettra de créer des souvenirs inoubliables dans cette belle région de Bretagne.