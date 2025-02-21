Location de voitures et utilitaires à Tours

Carrefour Location, élue meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, vous propose une location de voiture au meilleur rapport qualité-prix à Tours. Que vous soyez en déplacement professionnel ou en vacances, nos véhicules répondent à tous vos besoins avec des tarifs abordables. Profitez d'un service de proximité et d'une expérience de location sans stress, garantie par notre engagement envers la satisfaction client.

Pourquoi opter pour une location de véhicule à Tours ?

Tours, joyau de la vallée de la Loire, offre un cadre idéal pour explorer la région en toute liberté. Louer un véhicule avec Carrefour Location vous permet de découvrir les châteaux environnants, les vignobles renommés et les charmants villages à votre rythme. Que ce soit pour un week-end en amoureux, une escapade en famille ou un déménagement, nos solutions de location s'adaptent à vos besoins.

De plus, Carrefour Location vous offre des avantages exclusifs : le second conducteur est inclus gratuitement, vous permettant de partager le volant en toute sérénité. Notre assurance tout risque, comprise dans chaque location, vous garantit une tranquillité d'esprit totale pendant vos déplacements. Profitez pleinement de votre séjour à Tours sans vous soucier des imprévus !

Comment louer facilement votre véhicule chez Carrefour Location à Tours ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous faire gagner du temps et vous offrir une expérience sans stress. Trouvez votre agence de location à Tours et réservez rapidement. Que vous ayez besoin d'une citadine élégante pour sillonner les rues de Tours ou d'un utilitaire spacieux pour un déménagement, nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Pour louer un véhicule, munissez-vous simplement des documents suivants : une pièce d'identité originale, votre permis de conduire valable en France métropolitaine, un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et un moyen de paiement accepté par votre agence. Notre équipe vous accueillera chaleureusement et vous remettra les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, louez en toute sérénité et profitez pleinement de votre séjour à Tours !

Notre agence de location près de Tours

Pour votre location de véhicule à Tours, Carrefour Location met à votre disposition une agence pratique et facilement accessible. Située à proximité du centre-ville, notre agence vous offre un large choix de véhicules pour répondre à tous vos besoins de mobilité. Louez dès maintenant votre véhicule dans notre agence de proximité :

Notre équipe dévouée vous accueillera avec le sourire et vous guidera dans le choix du véhicule idéal pour votre séjour à Tours. Profitez de nos conseils personnalisés et de notre service client attentionné pour une expérience de location sur mesure.

Que faire à Tours ?

Tours, surnommée "Le Petit Paris", regorge d'attractions et d'activités pour tous les goûts. Voici quelques incontournables pour votre séjour :

Flânez dans le quartier historique du Vieux Tours, avec ses maisons à colombages et ses places animées

Visitez la majestueuse cathédrale Saint-Gatien, un chef-d'œuvre gothique

Détendez-vous dans les jardins du Musée des Beaux-Arts, abrité dans un ancien palais épiscopal

Explorez le château de Tours et sa tour Charlemagne, vestige de l'ancienne collégiale Saint-Martin

Faites une pause gourmande au marché des Halles, véritable temple de la gastronomie tourangelle

Pour une expérience complète, pourquoi ne pas rés erver un séjour à Tours avec Carrefour Voyages ? Vous pourrez ainsi profiter pleinement de la ville et de ses environs. Et pour agrémenter vos soirées, n'hésitez pas à consulter les spectacles à Tours sur Carrefour Spectacles, pour des moments de divertissement inoubliables.

Avec votre véhicule de location Carrefour, partez également à la découverte des célèbres châteaux de la Loire comme Chenonceau, Amboise ou Villandry, tous facilement accessibles depuis Tours. La région viticole de Vouvray, réputée pour ses vins blancs, est également à portée de main pour une dégustation mémorable.