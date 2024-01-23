Louer Tesla Model Y

Profitez d'une conduite fluide et silencieuse, d'une autonomie étendue et d'un design moderne qui ne manquera pas de faire tourner les têtes !

Louer une Tesla Model Y : une voiture aux performances exceptionnelles et à la pointe de la technologie

Chez Carrefour Location, nous sommes fiers de vous proposer la Tesla Model Y, un SUV électrique qui allie puissance, technologie et polyvalence. Dotée d'une motorisation électrique de 384 chevaux, cette voiture haut de gamme est capable d'atteindre une vitesse maximale de 217 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,0 secondes.

Conduite éco-responsable et économique

Grâce à sa motorisation électrique, la Tesla Model Y permet de réduire les émissions de CO² et de se déplacer de manière éco-responsable. Sa batterie de 75 kWh offre une autonomie de 507 km (WLTP), ce qui vous permet de voyager en toute sérénité. La Model Y est équipée d'un système de récupération d'énergie cinétique qui permet de recharger la batterie lors des freinages, optimisant ainsi l'autonomie et la consommation d'énergie.

Équipements et confort

Le Model Y de Tesla est équipé d'un ensemble de fonctionnalités haut de gamme pour votre confort et votre sécurité, telles qu'un système de freinage d'urgence automatique, un régulateur de vitesse intelligent, un système de navigation GPS, une caméra de recul, un affichage tête haute et un écran tactile de 15 pouces avec connectivité Bluetooth. Avec son habitacle spacieux pouvant accueillir jusqu'à 5 passagers et un volume de coffre allant jusqu'à 1 900 litres, la Tesla Model Y est idéale pour les trajets du quotidien en ville comme sur de longues distances.

Facilité de recharge

La Tesla Model Y est équipée de la technologie Superchargeur de Tesla, qui permet une recharge rapide sur les bornes Superchargeurs de Tesla présentes sur le réseau en Europe. Vous pouvez également recharger votre Model Y à domicile sur une prise domestique standard, mais pour une recharge plus rapide, il est recommandé d'installer une borne de recharge Tesla sur votre propriété. La Tesla Model Y est également compatible avec les bornes de recharge publiques standard grâce à son connecteur de recharge CCS. Le coût de la recharge varie en fonction des tarifs locaux de l'électricité.

Recharge gratuite : les Superchargeurs Tesla sont inclus dans la location

En réservant votre Tesla Y chez Carrefour Location, vous profitez d'un accès gratuit aux superchargeurs Tesla !

Location Tesla Y : quelles agences proposent cette voiture ?