Louer une voiture ou un camion à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, entre histoire et université. Avec Carrefour Location, explorez, déménagez, vivez !



Carrefour Location à Aix-en-Provence : louer une voiture pas chère en toute simplicité

Aix-en-Provence, cité des fontaines et du soleil, vous invite à une expérience inoubliable. Parcourez la ville et sa région à bord d'un véhicule Carrefour Location :

Citadine : Parfaite pour sillonner le cours Mirabeau ou dénicher un café caché.

Berline : Idéale pour des excursions vers le Luberon ou les Calanques.

SUV : Explorez les terrains provençaux en tout confort.



Que vous soyez touriste ou résident, nos voitures vous offrent la liberté de découvrir Aix à votre rythme.

Location d'un camion à Aix-en-Provence : facilitez vos déménagements et projets

Qu'il s'agisse d'un projet personnel, professionnel, ou d'un emménagement étudiant, nous avons là aussi tout ce qu'il vous faut.

Camionnette et fourgonnette : Idéales pour les déménagements de petit appartements en centre-ville ou pour transporter du petit mobilier.

Utilitaire de taille moyenne : Parfait pour des besoins plus conséquents ou des installations en colocation.

Camion 20m3 : Pour les déménagements plus vastes ou les projets d'envergure.

Carrefour Location simplifie votre transition avec des véhicules adaptés à chaque situation.

Pourquoi louer un véhicule Carrefour Location à Aix-en-Provence ?

Qu'il s'agisse d'explorer le patrimoine d'Aix, de démarrer un nouveau chapitre de votre vie ou d'embarquer dans l'aventure universitaire, Carrefour Location est à vos côtés pour chaque étape de votre voyage à Aix-en-Provence.

Profitez de tarifs avantageux et bénéficiez de services inclus sans frais dans toutes nos locations : assurance tous risques et ajout d'un conducteur additionnel.

Louer une voiture depuis la gare TGV d'Aix-en-Provence et la gare TER

Notre agence la plus proche se situe à seulement 10km de la gare TGV. Une autre de nos agences se situe à moins de 5 min à pied de la gare TER. Découvrez toutes nos agences de location d'Aix-en-Provence et de sa région.