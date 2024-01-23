Location d'une voiture ou d'un camion à Caen

Résidents ou voyageurs à Caen : Carrefour Location combine proximité et excellence pour transformer vos déplacements en un véritable plaisir.

Carrefour Location à Caen : louer une voiture proche de chez vous

Carrefour Location à Caen se positionne stratégiquement près des principaux moyens de transports : une agence est à seulement 5 km de la Gare et une autre à seulement 4,6 km de l'aéroport. Profitez d'un service de location exceptionnel, récompensé par le label du meilleur loueur de l'année, que vous soyez un Caennais ou un visiteur.

La voiture, votre compagne idéale à Caen

Que ce soit pour une escapade le week-end, un déplacement professionnel ou simplement pour redécouvrir les charmes de la région Normande, notre gamme de voitures est adaptée à chaque aventure. Des modèles économiques aux voitures familiales, nous répondons aux besoins spécifiques de chaque conducteur, avec la qualité Carrefour Location.

Camions à Caen : Carrefour Location, la réponse à vos besoins

Le déménagement ou le transport de gros volumes deviennent une partie de plaisir avec notre large gamme de camions. Les habitants de Caen, tout comme les professionnels en déplacement, trouveront chez Carrefour Location une solution de transport spacieuse, fiable et économique. Chaque camion est conçu pour répondre aux exigences de votre projet, garantissant un transport serein.

Le choix de l'excellence et de la proximité

Choisir Carrefour Location à Caen, c'est opter pour l'excellence d'une flotte diversifiée, l'assurance d'un service client dédié et la commodité de nos agences proches de vous. Que votre projet nécessite une voiture ou un camion, notre engagement reste le même : vous fournir une expérience de location premium à un tarif compétitif.

Nos locations comprennent sans frais supplémentaires : une assurance tous risques + la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur.