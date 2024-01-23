Location de voiture et camion à Lyon

Souhaitez-vous (re)découvrir chaque recoin de Lyon ? Avez-vous des besoins professionnels nécessitant un camion ou comptez-vous déménager ? Avec Carrefour, votre solution de location est à portée de main.

L'importance de louer un véhicule à Lyon

Lyon, reconnue pour sa riche histoire, sa cuisine délectable et sa dynamique culturelle, est une métropole qui mérite d'être explorée en profondeur. Que vous souhaitiez déambuler dans le Vieux Lyon, assister à un événement d'affaires ou déménager, disposer d'une voiture ou d'un camion est crucial.

Pourquoi choisir Carrefour pour votre location à Lyon ?

Avec Carrefour, vous êtes assuré de bénéficier :

D'une large gamme de voitures pour tous les goûts et besoins.

De camions de différentes tailles pour répondre à toutes vos exigences.

D'un service client de qualité, récompensé par le trophée du meilleur loueur de l'année 2023.

L'ajout d'un 2nd conducteur et l'assurance tous risques sont inclus sans frais dans toutes les locations

Conseils pour une expérience de location inoubliable à Lyon

Gestion du stationnement : Lyon est une grande ville. Prévoyez à l'avance où vous garerez, surtout dans les zones populaires.

Naviguer en toute sécurité : Si vous optez pour un camion, familiarisez-vous avec les zones de livraison et les règles de circulation spécifiques à Lyon.

Explorer la région : Un véhicule vous donne la liberté de visiter les vignobles du Beaujolais ou les monts du Lyonnais.

Comment louer facilement une voiture ou un camion avec Carrefour à Lyon ?

Prêt à conquérir Lyon ? Trouvez votre agence de location lyonnaise et réservez en seulement quelques minutes. Que ce soit une voiture élégante pour une escapade ou un camion robuste, Carrefour a la solution pour vous.

Location d'une voiture depuis la Gare de Lyon-Part-Dieu ou l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry

L'agence la plus proche de la Gare est à seulement 3km.

Pour l'aéroport, comptez environ 20 minutes en taxi, 30 minutes en transport en commun pour rejoindre l'une de nos agences.