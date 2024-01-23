Carrefour Location à Rennes : louer une voiture ou un camion

À Rennes, pour tous vos déplacements et projets, Carrefour Location est votre référence en matière de location de véhicules.



Carrefour Location à Rennes : Un choix varié de voitures et camions pour chaque nécessité

Location d'une voiture pour explorer Rennes et sa région

Rennes, capitale bretonne, a tant à offrir. Pour vos déplacements en ville ou vos escapades en région :

Citadine : Idéale pour naviguer dans les ruelles du centre historique et se garer avec aisance.

Berline : Confort optimal pour vos déplacements professionnels ou vos sorties en région bretonne.

SUV : Parfait pour des excursions en famille, avec tout l'espace nécessaire pour vos bagages.

Qu'il s'agisse de visiter le Parlement de Bretagne, le parc du Thabor, ou de s'aventurer sur la côte, nos voitures garantissent une liberté totale pour tous les touristes à Rennes.

Location d'un camion à Rennes : facilitez vos projets

Rennes, en tant que grande ville économique, exige des solutions flexibles pour professionnels et particuliers :

Petit camion : Parfait pour les livraisons en ville ou les déménagements d'appartements.

Camion de taille moyenne : Idéal pour les transferts professionnels ou les déménagements d'appartements.

Grand utilitaire : Pour le transport d'équipements volumineux ou des déménagements importants.

Avec Carrefour Location à Rennes, bénéficiez de tarifs compétitifs pour tout besoin en utilitaire.

Votre mobilité assurée à Rennes

Qu'il s'agisse de louer une voiture pour le tourisme ou un camion pour un projet logistique, Carrefour Location à Rennes répond à vos besoins avec expertise. Découvrez nos offres exclusives et réservez votre véhicule dès aujourd'hui.

Pourquoi réaliser sa location de véhicule chez Carrefour à Rennes ?

Carrefour Location propose une gamme variée de véhicules pour tous les besoins : des petits véhicules économiques pour une escapade en ville, aux berlines pour vos week-end et vacances en passant par les camionnettes ou les camions spacieux pour déménager. Avec nos tarifs compétitifs et notre service client de qualité, récompensé par le label du meilleur loueur de l'année 2023, louer un véhicule à Rennes n'a jamais été aussi simple.

Le tarif de nos locations inclus une assurance tous risques ainsi que la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur.

Où louer une voiture ou un camion à Rennes avec Carrefour ?

Retrouvez nos 2 agences de location situées à Rennes et d'autres situées dans sa périphérie.

Location d'une voiture depuis la Gare TGV de Rennes ou l'aéroport Rennes Bretagne

Notre agence de location la plus proche de l'aéroport est à seulement 5km. Celle la plus proche de la gare de Rennes est à seulement 2,4km.