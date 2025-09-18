Location voiture gare Austerlitz​ - Paris

La gare d’Austerlitz, située sur la rive gauche de la Seine dans le 13ᵉ arrondissement de Paris, est l’une des grandes gares ferroviaires de la capitale. Historiquement tournée vers le sud-ouest et le centre de la France, elle reste aujourd’hui un point d’ancrage important du réseau TGV et Intercités.

Pour les voyageurs qui souhaitent continuer leur trajet en toute liberté, la location de voiture à proximité de la gare d’Austerlitz est une solution idéale. Avec Carrefour Location , vous accédez à une large gamme de véhicules, adaptés aussi bien aux déplacements professionnels qu’aux séjours touristiques.

Dans ce guide complet, nous verrons :

Pourquoi la gare d’Austerlitz est un point stratégique pour louer une voiture,

Les avantages de Carrefour Location et les catégories de véhicules disponibles,

Comment associer facilement transport et hébergement avec Carrefour Voyages à Paris,

Les meilleures idées de trajets et d’escapades depuis la gare d’Austerlitz.

La gare d’Austerlitz : un carrefour ferroviaire à Paris

Un emplacement stratégique

Située entre la Bibliothèque François-Mitterrand et le Jardin des Plantes, la gare d’Austerlitz bénéficie d’un emplacement privilégié. Elle dessert :

Le Centre-Val de Loire (Orléans, Tours, Bourges),

(Orléans, Tours, Bourges), Le Sud-Ouest (Limoges, Brive-la-Gaillarde, Cahors),

(Limoges, Brive-la-Gaillarde, Cahors), Certaines destinations nocturnes en train de nuit, comme l’Occitanie.





À proximité immédiate de la gare de Lyon et de Bercy, elle complète le maillage des grandes gares parisiennes.

Pourquoi louer une voiture dès votre arrivée à la Gare d’Austerlitz ?

Autonomie totale : voyager selon vos horaires sans dépendre des correspondances.

: voyager selon vos horaires sans dépendre des correspondances. Facilité : transporter vos bagages ou équipements encombrants sans contrainte.

: transporter vos bagages ou équipements encombrants sans contrainte. Souplesse : prolonger votre trajet vers une commune non desservie par le train.

: prolonger votre trajet vers une commune non desservie par le train. Découverte : explorer Paris et ses alentours dès votre descente du TGV.





Location voiture Paris Austerlitz​ : des solutions adaptées à vos besoins avec Carrefour Location

Une agence de proximité à Paris

Avec Carrefour Location, vous disposez d’une agence située à Bercy à moins de 25 min en transports en commun de la gare d’Austerlitz.

Une gamme de véhicules variée

Carrefour Location met à votre disposition plusieurs catégories pour répondre à toutes vos attentes :

Citadines : idéales pour circuler dans Paris et stationner facilement.

: idéales pour circuler dans Paris et stationner facilement. Berlines : confortables pour les trajets professionnels ou les longs trajets.

: confortables pour les trajets professionnels ou les longs trajets. SUV : parfaits pour les familles ou pour des escapades hors de la ville.

: parfaits pour les familles ou pour des escapades hors de la ville. Utilitaires : pratiques pour transporter du matériel ou effectuer un déménagement.





Une réservation simple et rapide

Avec Carrefour Location, la démarche est fluide :

Choisissez votre agence et vos dates, Sélectionnez le véhicule souhaité, Réservez en ligne et récupérez votre voiture en toute sérénité.





Combinez hébergement et mobilité avec Carrefour

Pour un séjour encore plus pratique, associez la location de voiture avec la réservation de votre hébergement à Paris via Carrefour Voyages .

Carrefour vous propose :

Des hôtels idéalement situés à Paris et en Île-de-France,

à Paris et en Île-de-France, Des séjours sur-mesure selon vos envies,

selon vos envies, Une organisation simplifiée avec la possibilité de réserver votre hébergement et louer votre voiture.





Cette synergie vous assure un séjour fluide et confortable.

Que faire depuis la gare d’Austerlitz avec une voiture Carrefour Location ?

Explorer Paris

La gare est au cœur de la capitale, à deux pas de :

La Seine et ses quais, parfaits pour une promenade,

et ses quais, parfaits pour une promenade, Le Jardin des Plantes , un lieu incontournable,

, un lieu incontournable, Le Quartier Latin , riche en histoire et en vie nocturne,

, riche en histoire et en vie nocturne, La Bibliothèque François-Mitterrand, symbole moderne de l’architecture parisienne.





Une citadine est idéale pour ces trajets urbains.

Découvrir l’Île-de-France

Avec une berline ou un SUV , vous pouvez partir à la journée :

Château de Versailles à 30 minutes,

à 30 minutes, Forêt de Fontainebleau , à moins d’une heure,

, à moins d’une heure, Provins , cité médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,

, cité médiévale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Disneyland Paris à 30 minutes,

à 30 minutes, Parc Astérix à 40 minutes,

Escapades régionales

Grâce aux routes rapides depuis Paris, il est facile de rejoindre :

Les châteaux de la Loire (Blois, Amboise, Chambord, Chenonceau…),

(Blois, Amboise, Chambord, Chenonceau…), Les vignobles du Val de Loire ,

, Le Limousin et ses paysages verdoyants.





Guide pratique location voiture Gare d'Austerlitz​

Documents nécessaires

Permis de conduire valide,

Pièce d’identité,

Justificatif de domicile,

Carte bancaire au nom du conducteur principal.





Conseils pour bien choisir son véhicule

Optez pour une citadine si vous restez dans Paris,

Choisissez une berline pour un confort optimal sur longues distances,

Privilégiez un SUV si vous voyagez en famille ou avec beaucoup de bagages,

Utilisez un utilitaire pour vos besoins de transport spécifiques.





Astuces pour un séjour réussi

Réservez à l’avance pour plus de choix,

Vérifiez les options d’assurance et de kilométrage,

Planifiez vos trajets en fonction des zones de circulation restreintes à Paris.





Location voiture Gare Austerlitz​ : pourquoi louer avec Carrefour Location ?

Carrefour Location est le meilleur loueur des années 2023, 2024 et 2025, Proximité avec la gare d’Austerlitz, Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, utilitaires, Services inclus : assurance tous risques, assistance 24/24, ajout d’un conducteur additionnel, annulation gratuite jusqu’à 48h avant le départ Réservation rapide et intuitive en ligne Tarifs clairs et compétitifs

Location voiture Paris Gare Austerlitz​ : ce qu’il faut retenir

Louer une voiture à la gare d’Austerlitz avec Carrefour Location est la solution idéale pour voyager en toute autonomie et à petit prix.

Avec les agences Carrefour Location situées à Paris et en petite couronne, vous bénéficiez d’un service pratique, fiable et flexible, parfaitement adapté à vos besoins. Et pour une organisation optimale, associez votre mobilité à un hébergement grâce à Voyages Carrefour Paris.

Que vous souhaitiez explorer Paris, l’Île-de-France ou partir à la découverte des régions françaises, Carrefour Location vous accompagne à chaque étape.