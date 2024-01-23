Promotion sur les utilitaires Carrefour Location

Profitez-vite de cette offre promotionnelle valable exclusivement en agence !

Bénéficiez d'une promotion sur la location d'un camion

Louez un camion à petit prix pour votre déménagement ou le transport d'objets volumineux

Du 16 janvier au 5 février 2024, louez un utilitaire pendant 2 heures pour seulement 9€ dans votre magasin Carrefour ! Louez un camion de notre flotte à un prix avantageux et profitez d'un véhicule spacieux et fiable pour tous vos besoins. Que vous ayez besoin d'un petit utilitaire pour transporter quelques meubles ou d'un plus grand camion pour emménager : nous avons ce qu'il vous faut. Alors n'attendez plus et rendez-vous dans votre magasin Carrefour le plus proche pour bénéficier de cette offre exclusive !

Comment profiter d'une remise sur la location d'un utilitaire chez Carrefour ?

Votre réservation doit répondre aux critères suivants :

Offre valable exclusivement pour une réservation en magasin du 16 janvier au 5 février 2024 pour la location d’un 6m3, 8m3 ou 12m3, avec un forfait 2 heures et 50km, en semaine (du lundi au jeudi).

Alors, vous êtes prêts? Découvrez dès maintenant les véhicules disponibles près de chez vous