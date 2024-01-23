Louer RENAULT CAPTUR HYBRIDE

Profitez d'une conduite fluide grâce à sa motorisation hybride, combinant puissance et efficacité énergétique.

Louer une Renault Capture Hybride : une voiture performante, autonome et polyvalente

Chez Carrefour Location, nous sommes fiers de vous proposer la Renault Captur Hybride rechargeable, un SUV sportif qui allie élégance, technologie et performance. Dotée d'une motorisation de 160 chevaux et d'une autonomie électrique de 50 km (WLTP), cette voiture électrique haut de gamme s'adapte à tous vos besoins.

Conduite Éco-Responsable et Économique

Grâce à sa batterie électrique rechargeable, la Renault Captur Hybride rechargeable permet de réduire de 75 % les émissions de CO² et de 40 % la consommation de carburant, ce qui en fait une voiture éco-responsable et économique. Elle se recharge aussi bien en roulant que sur borne de chargement, avec une prise domestique nécessitant 5 heures pour une recharge de 80 % et une prise renforcée ou Wallbox (3,7 kW) nécessitant 3 heures pour une recharge de 80%.

Équipements et Confort

La Renault Captur Hybride rechargeable est équipée d'une caméra de recul, d'un radar de recul, d'un régulateur, d'un GPS, d'une climatisation, d'un écran tactile de 7 pouces ainsi que d'un système multimédia et navigation compatible Android et Apple. Avec ses 5 places et un volume de coffre allant jusqu'à 536 L, elle est idéale pour les trajets du quotidien en ville comme sur de longues distances.

Facilité de Recharge

Que vous soyez chez vous ou en déplacement, il est facile de recharger la Renault Captur Hybride rechargeable. Si vous êtes équipé d'une borne de recharge à domicile, comptez entre 1,5 et 4 euros pour 100 km. Sinon, vous pouvez recharger votre voiture électrique sur l'une des nombreuses bornes de recharge publiques disponibles partout en France, que ce soit dans les supermarchés, les aires de stationnement, les stations-services ou même sur des bornes de recharge rapide et gratuites.