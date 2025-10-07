Road trip en Suisse : nos itinéraires de 3, 4, 5, 7 et 10 jours

Un road trip en Suisse est une expérience unique. Entre sommets alpins, lacs d’altitude aux eaux turquoise, cascades impressionnantes et villages traditionnels, ce pays concentre une diversité de paysages exceptionnels. Que vous disposiez de 3, 4, 5, 7 ou 10 jours, il est possible d’organiser un itinéraire adapté à vos envies.

Pour profiter pleinement de cette liberté, disposer d’un véhicule est indispensable. Carrefour Location propose un large choix de voitures pour vous permettre de parcourir la Suisse en toute autonomie, tout en maîtrisant votre budget.

Dans cet article, découvrez les plus beaux itinéraires de road trip en Suisse et des conseils pratiques pour préparer votre voyage !

Pourquoi choisir la Suisse pour un road trip ?

La Suisse est un pays idéal pour un voyage itinérant. Sa taille réduite facilite les déplacements et permet de passer rapidement de vallées verdoyantes à des glaciers spectaculaires. Les routes de montagne, parfaitement entretenues, offrent des panoramas spectaculaires à chaque virage.

Ce pays attire aussi bien les amateurs de randonnée que les voyageurs en quête de détente au bord d’un lac ou de découverte culturelle dans les villages alpins. Avec une voiture de location, vous pouvez établir votre propre rythme, faire des arrêts spontanés et accéder à des sites moins fréquentés.

Quel type de véhicule choisir pour un road trip en Suisse ?

Le choix du véhicule dépend de votre itinéraire et du type de voyage souhaité :

Pour un road trip citadin et économique , une citadine est parfaite. Elle se gare facilement, consomme peu et reste pratique pour circuler dans les petites villes suisses.

, une est parfaite. Elle se gare facilement, consomme peu et reste pratique pour circuler dans les petites villes suisses. Pour un voyage en couple ou entre amis , une berline allie confort et espace, idéale pour les longs trajets sur autoroute.

, une allie confort et espace, idéale pour les longs trajets sur autoroute. Pour un séjour en famille , une familiale permet de voyager avec bagages et équipements sans contrainte.

, une permet de voyager avec bagages et équipements sans contrainte. Pour un voyage orienté nature et montagne, un SUV est recommandé pour sa polyvalence et sa tenue de route sur les sentiers et routes alpines.





Road trip en Suisse : itinéraire 3 jours

Si vous ne disposez que de trois jours, concentrez-vous sur une région emblématique pour éviter de passer trop de temps sur la route.

Jour 1 : Cascade Leuenfall et Appenzell

Commencez par découvrir la cascade Leuenfall, facilement accessible en une quinzaine de minutes de marche. Située près d’Appenzell, elle offre un décor enchanteur, parfait pour une première immersion en Suisse.

Jour 2 : Lac Seealpsee et pic Schäfler

Partez pour une randonnée au lac Seealpsee, situé au cœur d’une vallée pastorale. Vous pouvez compléter l’itinéraire par l’ascension du pic Schäfler, offrant une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes.

Jour 3 : Villages du Tessin

Terminez par les villages de Fontana, Ritorto, Foroglio et Sabbione. Ces bourgs préservés donnent l’impression de voyager dans le temps. Foroglio, notamment, séduit avec sa cascade en arrière-plan.

Cet itinéraire 3 jours vous permet de combiner cascades, lacs et villages traditionnels.

Road trip en Suisse : itinéraire 4 jours

En quatre jours, vous pouvez enrichir l’itinéraire précédent avec une étape supplémentaire dans le Valais.

Jour 4 : Lac de Moiry

Situé à 2 250 m d’altitude, le lac de Moiry impressionne par ses eaux turquoise et son glacier. Une balade autour du lac ou une randonnée plus longue permettent de profiter des panoramas alpins.

Road trip en Suisse : itinéraire 5 jours

Avec cinq jours devant vous, l’itinéraire gagne en diversité.

Jour 5 : Lac Bleu d’Arolla

À plus de 2 000 m d’altitude, le lac Bleu d’Arolla est accessible après une marche facile d’1h30. Ses eaux translucides, entourées de forêts et de sommets enneigés, en font un site incontournable.

Cet itinéraire en cinq jours combine parfaitement les paysages variés : cascades, villages, lacs et glaciers.

Road trip en Suisse : itinéraire 7 jours

Un séjour d’une semaine permet d’explorer davantage de régions et de diversifier les étapes.

Jour 6 : Lac Iffigsee

Peu touristique, ce lac situé dans le canton de Berne est un bijou naturel. La randonnée de 11 km permet d’accéder à des paysages authentiques et d’observer marmottes et fleurs alpines.

Jour 7 : Lac Oeschinensee

Considéré comme l’un des plus beaux lacs de Suisse, le lac Oeschinensee est facilement accessible depuis Kandersteg. Pour une expérience unique, effectuez une boucle en altitude afin d’admirer le lac sous différents angles.

Cet itinéraire de 7 jours est idéal pour combiner sites incontournables et lieux plus secrets.

Road trip en Suisse : itinéraire 10 jours

Si vous disposez de dix jours, vous pouvez prolonger l’itinéraire avec des étapes encore plus variées.

Jour 8 : Cascade Staubachfall à Lauterbrunnen

Ce village est célèbre pour ses cascades, dont la Staubachfall qui chute depuis plus de 300 m de haut. Le cadre est spectaculaire, même si le site attire beaucoup de visiteurs.

Jour 9 : Cascade Stäubifall

Située à Uri, la cascade Stäubifall offre un cadre féérique. Accessible après une heure de marche, elle séduit par son authenticité et son ambiance paisible.

Jour 10 : Pic Fronalpstock

Clôturez votre road trip avec le pic Fronalpstock, accessible depuis le village de Stoos grâce au funiculaire le plus raide du monde. Depuis le sommet, les vues sur les lacs suisses sont inoubliables.

Quand partir pour un road trip en Suisse ?

La meilleure période pour un road trip en Suisse s’étend de juin à septembre. Les conditions météorologiques sont alors plus favorables pour les randonnées et la plupart des sentiers sont accessibles. L’automne, en octobre, offre également de magnifiques couleurs, idéales pour les amateurs de photographie.

Préparer son road trip en Suisse : conseils pratiques

Vignette obligatoire : pour circuler sur les autoroutes suisses, il faut apposer une vignette annuelle sur le pare-brise.

: pour circuler sur les autoroutes suisses, il faut apposer une vignette annuelle sur le pare-brise. Équipement de randonnée : prévoyez de bonnes chaussures, un sac à dos adapté et des vêtements en couches pour faire face aux changements de météo en montagne.

: prévoyez de bonnes chaussures, un sac à dos adapté et des vêtements en couches pour faire face aux changements de météo en montagne. Organisation : privilégiez un hébergement à proximité des sites naturels pour réduire les temps de trajet et profiter des paysages tôt le matin.

Découvrez notre guide spécial sur la conduite en Suisse.





Road trip en Suisse : ce qu’il faut retenir

Que vous optiez pour 3, 4, 5, 7 ou 10 jours, un road trip en Suisse vous garantit des paysages spectaculaires et des découvertes inoubliables. Pour en profiter pleinement, choisissez la location chez Carrefour : une solution souple, accessible et idéale pour voyager en toute liberté.