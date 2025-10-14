Comment transporter un chien en voiture​ ? Guide complet et règles à connaître

Transporter son chien en voiture ne s’improvise pas. Au-delà du simple confort de l’animal, il existe des règles précises à respecter pour garantir la sécurité de tous les passagers… et éviter une amende. Qu’il s’agisse d’un court trajet ou d’un long voyage, une bonne préparation et un équipement adapté sont essentiels.

Dans ce guide, nous allons voir :

Les obligations légales pour voyager avec un chien en voiture

Les équipements de sécurité à privilégier

Les bonnes pratiques pour un trajet serein

Et comment la location d’un véhicule adapté peut faciliter vos déplacements avec votre compagnon à quatre pattes.





1. Transporter son chien en voiture : que dit la loi ?

Le Code de la route et le Code rural encadrent le transport des animaux domestiques afin d’assurer leur sécurité et celle des autres occupants du véhicule.

Principaux articles à retenir :

Article R412-1 du Code de la route : tout passager doit porter une ceinture de sécurité homologuée (valable aussi pour les chiens attachés via un dispositif spécifique).

: tout passager doit porter une ceinture de sécurité homologuée (valable aussi pour les chiens attachés via un dispositif spécifique). Article R412-6 du Code de la route : le conducteur doit rester libre de ses mouvements et rien ne doit gêner son champ de vision. Un chien en liberté sur le siège avant ou à l’arrière sans dispositif sécurisé peut donc constituer une infraction.

: le conducteur doit rester libre de ses mouvements et rien ne doit gêner son champ de vision. Un chien en liberté sur le siège avant ou à l’arrière sans dispositif sécurisé peut donc constituer une infraction. Article R214-50 du Code rural : le transport doit garantir un espace suffisant et une bonne aération pour l’animal.

: le transport doit garantir un espace suffisant et une bonne aération pour l’animal. Sanction : en cas de non-respect, vous risquez une contravention de 4ᵉ classe (jusqu’à 750 €).





💡 À retenir : au-delà des amendes, un chien non attaché peut devenir un véritable projectile en cas de freinage brusque.

2. Les meilleurs équipements de sécurité pour un chien en voiture

Le choix de l’équipement dépend de la taille du chien, de l’aménagement de la voiture et de la durée du trajet.

Harnais de sécurité

Fixé à la ceinture de sécurité arrière, il empêche le chien de se déplacer tout en lui laissant un minimum de liberté.

Avantages : économique, facile à installer.

Prix : environ 20 €.





Filet chien voiture​ ou grille chien voiture​

Idéale pour les grands chiens installés dans le coffre.

Avantages : préserve l’habitacle et empêche le chien de passer à l’avant.

Prix : entre 50 € et 250 €.





Cage pour chien voiture​ ou sac de transport

Sac souple : pour les petits chiens, facile à porter.

: pour les petits chiens, facile à porter. Caisse rigide : meilleure protection en cas de choc, utilisable aussi pour les chats.

: meilleure protection en cas de choc, utilisable aussi pour les chats. Cage panoramique : adaptée aux chiens stressés, avec vue à 360°.

: adaptée aux chiens stressés, avec vue à 360°. Prix : 10 € à 350 € selon le modèle.





3. Bien attacher la cage ou le sac de transport

Une cage de transport doit être fixée avec soin, comme un siège auto pour enfant :

Utiliser les ceintures de sécurité si le véhicule en est équipé.

Compléter avec des sangles, surtout si la cage est placée dans un coffre sans ceintures.

Vérifier la stabilité avant de prendre la route.







4. Conseils pour un trajet serein avec votre chien

Préparer l’animal : le familiariser avec la voiture à l’arrêt avant un long trajet.

: le familiariser avec la voiture à l’arrêt avant un long trajet. Faire des pauses régulières : toutes les 2 heures pour qu’il puisse se dégourdir et boire.

: toutes les 2 heures pour qu’il puisse se dégourdir et boire. Éviter les repas copieux juste avant le départ pour limiter le mal des transports.

juste avant le départ pour limiter le mal des transports. Ne jamais laisser un chien seul dans une voiture en plein soleil.





5. Location voiture avec chien​ : c’est possible grâce à Carrefour Location

Si votre voiture personnelle n’est pas adaptée pour transporter votre chien en toute sécurité, Carrefour Location propose une large gamme de véhicules, du monospace au fourgon, permettant d’aménager l’espace pour un voyage confortable.

Que ce soit pour un départ en vacances, un déménagement avec votre animal ou un trajet ponctuel, vous pouvez choisir un véhicule :

Avec un grand coffre pour installer une cage ou une grille de séparation.

Offrant une meilleure aération et un habitacle spacieux.

Louable pour une courte ou longue durée, selon vos besoins.



