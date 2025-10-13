Accident de voiture sur le trajet du travail : que faire et comment continuer à se déplacer ?

Chaque jour, des millions de salariés empruntent leur véhicule personnel ou de fonction pour se rendre au travail. Mais que se passe-t-il en cas d’accident de voiture sur le trajet domicile-travail ? Même sans blessure, les conséquences peuvent être importantes : démarches administratives, impact sur l’assurance, immobilisation du véhicule, difficultés de mobilité.

Cet article vous guide pas à pas pour comprendre vos droits, savoir quelles démarches effectuer après un accident de trajet, gérer la situation avec votre assurance et trouver des solutions de mobilité immédiates avec Carrefour Location pour ne pas être bloqué.

Qu’est-ce qu’un accident de trajet travail ?

Un accident de trajet correspond à un sinistre survenu lors du parcours normal entre :

votre domicile et votre lieu de travail,

ou votre lieu de travail et le restaurant/cantine où vous prenez habituellement vos repas.





Même si l’accident n’a pas entraîné de blessures, il est juridiquement reconnu comme un accident spécifique et ouvre certains droits (assurance, reconnaissance administrative).

Accident voiture trajet travail sans blessure : que faire ?

Même sans blessure, un accident de trajet doit être pris au sérieux. Voici les étapes clés :

1. Sécuriser la zone

Allumez vos feux de détresse, placez le triangle de signalisation.



Si nécessaire, déplacez le véhicule pour éviter un sur-accident.





2. Remplir un constat amiable

Le constat est obligatoire, même en l’absence de dommages corporels. Il facilitera le traitement par l’assurance.

3. Déclarer l’accident

Vous devez prévenir votre employeur dans un délai de 24 heures et informer votre assurance dans les 5 jours ouvrés.

4. Organiser votre mobilité

Si votre véhicule est immobilisé, il est essentiel de trouver une solution rapide pour continuer à vous rendre au travail. C’est ici que Carrefour Location intervient comme alternative pratique et immédiate.

Accident trajet travail : voiture cassée, quelles solutions ?

Un accident peut rendre votre véhicule inutilisable pendant plusieurs jours, voire semaines. Pendant ce temps, vous devez continuer à travailler.

Option 1 : L’assistance de votre assurance

Selon votre contrat, un véhicule de remplacement peut être inclus. Mais la durée est souvent limitée et le choix du véhicule restreint.

Option 2 : Louer une voiture temporairement

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer :

Cette flexibilité vous garantit de ne jamais rester bloqué après un accident.

Accident avec voiture de fonction hors temps de travail

Si l’accident survient avec une voiture de fonction, les règles changent selon le moment du sinistre :

Sur le trajet domicile-travail : il s’agit d’un accident de trajet. L’employeur doit être informé.

: il s’agit d’un accident de trajet. L’employeur doit être informé. Hors du temps de travail (week-end, usage personnel) : l’assurance entreprise ne couvre pas toujours. Vous devez vérifier la convention d’usage du véhicule et les garanties incluses.





Dans tous les cas, si le véhicule est immobilisé, Carrefour Location vous permet de trouver une solution temporaire.

Accident de voiture sur le trajet du travail : quelle couverture assurance ?

1. Assurance auto

Votre assurance personnelle prend en charge les dégâts matériels et corporels selon votre contrat (responsabilité civile, tous risques).

2. Accident de trajet reconnu par la Sécurité sociale

Si vous êtes blessé, il est assimilé à un accident du travail. Mais même sans blessure, la déclaration reste importante pour justifier l’incident.

3. Remboursement du véhicule

Si vous êtes responsable : les réparations sont couvertes selon votre contrat.

: les réparations sont couvertes selon votre contrat. Si vous n’êtes pas responsable : c’est l’assurance adverse qui prend en charge.

: c’est l’assurance adverse qui prend en charge. Si votre voiture est inutilisable : une solution temporaire comme la location Carrefour vous permet de rester mobile.





Accident trajet travail assurance voiture : que vérifier ?

Durée de mise à disposition d’un véhicule de remplacement par votre assurance.

par votre assurance. Niveau de franchise à payer en cas de sinistre.

à payer en cas de sinistre. Exclusions (certains trajets détournés peuvent ne pas être couverts).





Accident trajet travail remboursement voiture : quelles options ?

En cas de perte totale du véhicule, l’indemnisation dépend :

de la valeur vénale du véhicule (prix estimé avant accident),

(prix estimé avant accident), ou de la valeur de remplacement si votre contrat le prévoit.





En attendant la décision de l’assurance, louer une voiture Carrefour permet d’assurer la continuité de vos trajets domicile-travail.

Exemple concret : continuer à se rendre au travail après un accident

Imaginons un salarié dont la voiture est accidentée sur le trajet du matin. Le véhicule est immobilisé pour réparation pendant 10 jours. Sans solution de rechange, impossible d’aller travailler.

Avec Carrefour Location, il peut immédiatement louer une citadine économique pour ses trajets quotidiens. Le coût reste maîtrisé, et il conserve son autonomie jusqu’à la récupération de sa voiture.

Pourquoi choisir Carrefour Location après un accident de trajet ?

Disponibilité nationale : des agences partout en France. Large choix de véhicules : citadines, familiales, SUV, berlines. Réservation simple et rapide : en ligne, en quelques clics. Flexibilité : location à la journée, à la semaine ou plus. Solution immédiate : repartez rapidement avec un véhicule de remplacement.





Anticiper et rester mobile après un accident de trajet

Un accident de voiture sur le trajet du travail, même sans blessure, peut entraîner des complications administratives et surtout une immobilisation du véhicule. Pour éviter que la situation ne perturbe vos déplacements professionnels, Carrefour Location est la solution idéale : un service rapide, accessible et disponible partout en France.