Contester un flash radar : comment faire ?

Les radars automatiques, fixes ou mobiles, sont aujourd’hui omniprésents sur les routes françaises. Ils sanctionnent principalement les excès de vitesse, mais aussi d’autres infractions comme le franchissement d’un feu rouge ou d’un passage à niveau fermé. Si vous avez reçu un avis de contravention après avoir été flashé et que vous n’étiez pas le conducteur au volant lors de l’infraction, sachez qu’il est possible de contester un PV radar à condition de respecter certaines règles et délais.

1. Pour quelles infractions peut-on être flashé ?

Excès de vitesse

C’est la raison la plus fréquente. Les radars détectent tout dépassement de la vitesse maximale autorisée et entraînent une amende accompagnée d’un retrait d’1 à 6 points sur le permis.

Plusieurs types de radars existent :

Radars fixes : implantés de manière permanente sur certaines routes.contester-flash-radar-comment-faire

: implantés de manière permanente sur certaines routes.contester-flash-radar-comment-faire Radars mobiles embarqués : installés dans des véhicules de police ou de gendarmerie.

: installés dans des véhicules de police ou de gendarmerie. Radars mobiles nouvelle génération : capables de flasher dans les deux sens.

: capables de flasher dans les deux sens. Radars tronçons : calculent la vitesse moyenne sur un parcours.

: calculent la vitesse moyenne sur un parcours. Radars double face : prennent des clichés de l’avant et de l’arrière du véhicule.





Feu rouge grillé

Les radars feu rouge se déclenchent dès qu’un véhicule franchit la ligne d’arrêt après le passage du feu au rouge. L’amende est assortie d’un retrait de 4 points.

Passage à niveau fermé

Plus rares, les radars de passage à niveau sanctionnent le franchissement interdit d’un passage à niveau, une infraction pouvant avoir de lourdes conséquences en matière de sécurité.

2. Les étapes pour contester un flash radar

a) Demander les photos prises par le radar

Ce n’est pas encore une contestation officielle, mais cela permet de vérifier si le cliché correspond bien à votre véhicule ou si une erreur est possible. Pour cela, envoyez votre demande au Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières (CS 72202 – 35094 Rennes Cedex 9) avec :

une copie de la carte grise

une copie de pièce d’identité

une copie de l’avis de contravention

une enveloppe affranchie au format A4





b) Envoyer une requête en exonération

Vous disposez de 45 jours à partir de la date d’envoi de l’avis pour contester. Utilisez le formulaire joint à l’avis et adressez-le à l’Officier du Ministère Public dont l’adresse figure sur le document.

Vous n’êtes pas obligé de désigner le conducteur si vous ne l’êtes pas. Dans ce cas, cochez la case n°3 du formulaire.

c) Payer la consignation

Dans la plupart des cas, vous devrez régler une consignation correspondant au montant de l’amende forfaitaire. Ce paiement permet de suspendre la procédure le temps que la contestation soit étudiée.

d) Envoyer le dossier complet

Par courrier recommandé avec accusé de réception à :

Contrôle automatisé – CS 41104 – 35911 Rennes Cedex 9

En joignant :

l’original du PV

le formulaire rempli

la lettre expliquant votre contestation

le chèque de consignation et son talon





3. Points clés à retenir

Délais stricts : 45 jours pour contester après réception de l’avis.

La demande de photo est un droit mais n’interrompt pas les délais.

La consignation est souvent obligatoire.

Contester peut éviter la perte de points, surtout si vous n’êtes pas le conducteur au moment de l’infraction.





Contester un flash radar : ce qu’il faut retenir

La vitesse reste la première cause de mortalité en France en 2025, cet article est à destination des personnes estimant que la contravention reçue, suite au flash d’un radar, est injustifiée. Être flashé par un radar n’est pas une fatalité : la loi vous permet de la contester en respectant scrupuleusement les démarches et délais évoqués ci-dessus.

