Évadez-vous de Paris le temps d'un week-end avec Carrefour Location

Besoin de changer d'air ? Découvrez nos destinations coups de cœur à proximité de Paris et partez sereinement avec Carrefour Location.



Les escapades pour un week-end parfait à moins de 2 heures de Paris avec Carrefour Location

Chantilly : Le charme princier à seulement 50 minutes de Paris

Chantilly est célèbre pour son château, ses jardins, et son musée du cheval. Louez une berline confortable chez Carrefour Location et parcourez les routes pittoresques pour une journée royale.

Fontainebleau : Nature et histoire à environ 1 heure de Paris

La majestueuse forêt et le château de Fontainebleau sont facilement accessible depuis la capitale. Profitez-en pour découvrir également le village de Barbizon, surnommé le "village des peintres". Découvrez les ateliers et les galeries d'art qui bordent ses rues. Louez une berline confortable chez Carrefour Location et parcourez les routes pittoresques pour un week-end royal et culturel.

Reims : Élégance et bulles à environ 2 heures de la Capitale

Plongez dans le monde du champagne (avec modération). Avec nos véhicules haut de gamme, comme la Tesla ou la BMW, rendez votre escapade à Reims encore plus spéciale. N'oubliez pas de visiter la cathédrale gothique !

Giverny : Sur les traces de Monet à environ 1 heure de Paris

Plongez dans l'univers impressionniste de Claude Monet à Giverny. Flânez dans ses jardins, admirez les nénuphars et visitez sa maison. Optez pour une voiture citadine chez Carrefour Location pour une conduite agréable à travers les charmantes routes normandes.

Provins : Un saut dans le temps à moins d'1h30 de la Capitale

Rejoignez Provins, ville médiévale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en moins d'1h30. Si vous prévoyez d'y camper ou si vous participez à l'un des nombreux événements costumés, pensez à prendre un véhicule avec un volume de coffre important.

Rouen : La cité aux cent clochers à moins de 2h de Paris

Rouen, riche de son histoire et de son architecture gothique, vous attend. Visitez la cathédrale, la place du Vieux-Marché et le Gros Horloge. Un modèle compact de chez Carrefour Location sera idéal pour naviguer à travers cette ville historique.

La Vallée de la Loire : Châteaux et vignobles à environ 2h de Paris

Bien que certains châteaux soient à un peu plus de deux heures de Paris, la région est parfaite pour un week-end prolongé. Louez une Tesla Model 3 ou Model Y pour ajouter une touche d'élégance à votre escapade royale.

Compiègne : Forêts et palais à moins d'1h de la capitale

La forêt de Compiègne est idéale pour les randonnées. Ne manquez pas le palais impérial et le mémorial de la Clairière de l'Armistice. Avec un SUV de Carrefour Location, transportez facilement vélos ou pique-nique pour une journée en nature.

Chartres : Lumière et pierre à environ 1h15 de Paris

La cathédrale de Chartres, joyau de l'art gothique, vous attend. Flânez ensuite dans les ruelles médiévales de la ville. Une berline élégante de Carrefour Location serait le choix parfait pour cette excursion d'une journée.

Pierrefonds : Un château de conte de fées à seulement 1h30 de Paris

Le château de Pierrefonds vous transporte à l'époque médiévale. Pour une expérience authentique, pensez à louer un véhicule avec un large coffre chez Carrefour Location pour transporter tout le nécessaire pour cette aventure.

Auvers-sur-Oise : Sur les pas de Van Gogh à 1h de la Capitale

Visitez le charmant village d'Auvers-sur-Oise, là où Vincent van Gogh a passé ses derniers jours. Une voiture compacte de Carrefour Location serait idéale pour ces routes de campagne.

Château de Malmaison : Résidence de Joséphine à 30 min de Paris

Près de Rueil-Malmaison, découvrez la demeure de l'ère Napoléonienne, le Château de Malmaison. Pour ajouter une touche d'élégance à votre visite, optez pour une Tesla Model Y de Carrefour Location.

