Location de voiture et camion à Paris

Paris, la Ville Lumière, s'explore idéalement au volant d'une voiture ou d'un camion loué chez Carrefour. Découvrez comment !

Location de Voiture à Paris : le Guide Carrefour 2023

Pourquoi louer un véhicule à Paris ?

Paris, capitale mondiale du tourisme et des affaires, nécessite souvent un mode de déplacement adapté. Que ce soit pour un voyage d'affaires, des vacances, ou des déménagements, la location de véhicule devient indispensable. Optez pour une location d'une voiture ou d'un camion chez Carrefour Location !

Les avantages de louer une voiture ou un camion avec Carrefour

Carrefour offre une gamme variée de véhicules pour tous les besoins : des petits véhicules économiques pour une escapade en ville, aux berlines pour vos week-end et vacances en passant par les camionnettes ou les camions spacieux pour déménager. Avec nos tarifs compétitifs et notre service client de qualité, récompensé par le label du meilleur loueur de l'année 2023, louer un véhicule à Paris n'a jamais été aussi simple.

Le tarif de nos locations inclus une assurance tous risques ainsi que la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur.

Conseils pour une location réussie à Paris

Planifier à l'avance : Les demandes de location sont élevées à Paris. Il est donc recommandé de réserver votre véhicule à l'avance.

Connaissance du trafic : Paris est connue pour ses embouteillages. Informez-vous sur les heures de pointe pour éviter de perdre du temps.

Zone de stationnement : Veillez à vérifier où vous pouvez garer votre véhicule, surtout si vous louez un camion pour déménager.

Comment louer son véhicule avec Carrefour Location à Paris ?

Découvrez nos agences situées à Paris et en petite couronne et réservez votre véhicule directement en ligne ! Nous avons par exemple des agences situées dans les 14ème et 16ème arrondissements ainsi qu'à Ivry-sur-Seine, Châtillon, Le Pré-Saint-Gervais ou encore Vincennes.

Louer une voiture depuis un aéroport à Paris (Roissy, Orly, le Bourget, Beauvais) : notre article dédié

Louer une voiture depuis une gare à Paris (Gare de Lyon, Montparnasse, Austerlitz, du Nord, de l'Est...) : notre article dédié