Location camionnette : tarifs 2025 et astuces pour économiser

Comprendre les tarifs de location de camionnette en 2025

Comparatif des prix selon les types de loueurs d’utilitaires

Les tarifs de location de camionnette varient considérablement selon le type de loueur que vous choisissez. En 2025, trois grandes catégories de loueurs se distinguent sur le marché français :

Les grandes enseignes (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Super U) : généralement les moins chers avec des tarifs à partir d’une trentaine d’euros la journée pour un 6m³.

Les loueurs traditionnels (Europcar, Sixt, Enterprise, Avis) proposent des services parfois plus complets mais à des tarifs généralement plus élevés, comptez environ 50-100€ par jour.

Les magasins spécialisés (Leroy Merlin, Ikea, But, Gifi) offrent des formules plus flexibles (location à l'heure) mais souvent limitées à leurs clients donc souvent plus adaptées au transport de biens achetés chez ces enseignes.

À retenir : Les hypermarchés et supermarchés sont généralement 30 à 40% moins chers que les loueurs traditionnels pour une journée de location d'utilitaire.

À retenir : Les hypermarchés et supermarchés sont généralement 30 à 40% moins chers que les loueurs traditionnels pour une journée de location d'utilitaire. Avant de réserver : comparez systématiquement les options incluses dans votre location. Par exemple Carrefour Location propose des options de flexibilité gratuites (annulation gratuite jusqu’à 48h avant le départ / modification / prolongation sans frais, assurance tous risques incluse, 2nd conducteur offert, pas de majoration pour les conducteurs de moins de 25 ans…).

Ce qui influence le prix de votre location

Plusieurs facteurs déterminent le coût final de votre location de camionnette :

La durée de location : tarifs à l'heure, à la journée ou à la semaine (avec dégressivité)

La période : haute saison (été, week-ends) ou basse saison (semaine, hiver)

Le kilométrage inclus : forfaits limités (généralement 100km/jour) ou illimités

Les options : assurances, GPS, second conducteur, équipements (diable, sangles)

La caution : de 500€ à 2500€ selon le loueur et le type de véhicule

Pour une estimation précise en 2025, sachez qu'une journée de location d'une camionnette 6m³ vous coûtera entre 30€ et 100€ selon le loueur, tandis qu'un utilitaire 12m³ oscillera entre 40€ et 120€ par jour.

Choisir le bon volume de camionnette selon vos besoins

Les différents formats disponibles (6m³ à 20m³)

Le choix du bon volume est essentiel pour éviter de payer trop cher ou de multiplier les trajets :

Volume

Dimensions moyennes

Exemples de véhicules

6 m³

2,58 x 1,60 x 1,44 m

Fiat Scudo, Peugeot Expert

8-9 m³

2,67 x 1,87 x 1,66 m

Fiat Ducato, Renault Trafic

11-12 m³

3,12 x 1,87 x 1,93 m

Renault Master, Citroën Jumper

20 m³

4,20 x 2,04 x 2,20 m

Fiat Ducato, Ford Transit

Quelle camionnette pour quel type de déménagement

Pour choisir le véhicule adapté à votre déménagement, voici quelques repères :

Camionnette 6 m³ : idéale pour transporter un électroménager, des meubles démontés ou déménager un petit studio (15-20m²)

idéale pour transporter un électroménager, des meubles démontés ou déménager un petit studio (15-20m²) Utilitaire 8-9 m³ : parfait pour un studio ou un T1 jusqu'à 30m² (environ 60 cartons)

parfait pour un studio ou un T1 jusqu'à 30m² (environ 60 cartons) Fourgon 11-12 m³ : adapté à un appartement de 30 à 40 m² (environ 80 cartons)

adapté à un appartement de 30 à 40 m² (environ 80 cartons) Camion 20 m³ : recommandé pour un T2 ou T3 de 50 à 70 m² (jusqu'à 130 cartons)



Les options et garanties à considérer pour votre location

Les assurances indispensables vs les options facultatives

Toute location de camionnette inclut une assurance responsabilité civile, mais d'autres garanties sont à considérer :

Indispensables : Responsabilité civile (incluse), Dommages au véhicule avec franchise

: Responsabilité civile (incluse), Dommages au véhicule avec franchise Recommandées : Garantie conducteur, Assistance 24h/24

: Garantie conducteur, Assistance 24h/24 Facultatives : Rachat de franchise, Protection des biens transportés, GPS

Attention aux exclusions courantes : toit, bas de caisse, erreur de carburant, qui ne sont généralement pas couverts par les assurances standard.

Comprendre les franchises et cautions

La franchise représente le montant qui reste à votre charge en cas de sinistre. En 2025, elle varie généralement entre 1000€ et 2500€ selon le véhicule et le loueur.

La caution est souvent équivalente au montant de la franchise. Elle fait l'objet d'une pré-autorisation sur votre carte bancaire. Assurez-vous d'avoir un plafond suffisant sur votre carte et les fonds disponibles.

La caution est souvent équivalente au montant de la franchise. Elle fait l'objet d'une pré-autorisation sur votre carte bancaire. Assurez-vous d'avoir un plafond suffisant sur votre carte et les fonds disponibles.

Les options de rachat de franchise proposées par les loueurs permettent de réduire ce montant moyennant un supplément journalier (environ 15-30€/jour).

Astuces pratiques pour réduire le coût de votre location

Où et quand louer pour payer moins cher

Pour économiser significativement sur votre location de camionnette :

Préférez les jours de semaine plutôt que les week-ends (jusqu'à 30% d'économie)

plutôt que les week-ends (jusqu'à 30% d'économie) Évitez les périodes de forte demande : juillet-août, 1er et 31 du mois

: juillet-août, 1er et 31 du mois Réservez à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs (au moins 2 semaines)

pour bénéficier des meilleurs tarifs (au moins 2 semaines) Optez pour les hypermarchés et supermarchés comme Carrefour, généralement moins chers que les loueurs traditionnels

comme Carrefour, généralement moins chers que les loueurs traditionnels Comparez les formules : aller-retour ou aller-simple selon votre besoin

Solutions alternatives pour les petits budgets

Si votre budget est très serré, envisagez ces alternatives :

Location entre particuliers sur des plateformes comme Getaround ou Ouicar (souvent 15-25% moins cher)

sur des plateformes comme Getaround ou Ouicar (souvent 15-25% moins cher) Location à l'heure plutôt qu'à la journée si votre déménagement est rapide

plutôt qu'à la journée si votre déménagement est rapide Formules combinées : certains magasins offrent la location gratuite ou à prix réduit si vous achetez chez eux

: certains magasins offrent la location gratuite ou à prix réduit si vous achetez chez eux Partagez la location avec quelqu'un qui déménage le même jour

N'oubliez pas que certains loueurs proposent régulièrement des offres promotionnelles et des tarifs dégressifs pour les locations longue durée, une option idéale si vous avez besoin de plusieurs jours pour organiser votre déménagement.