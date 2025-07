Location de voitures et utilitaires à Bordeaux

Carrefour Location, élue meilleure entreprise de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, vous propose une location de voiture au meilleur rapport qualité-prix à Bordeaux. Que vous soyez en déplacement professionnel ou en vacances, notre large gamme de véhicules répond à tous vos besoins, avec la garantie d'un service de proximité dédié à votre satisfaction. Profitez de notre expertise et de nos tarifs abordables pour explorer la capitale girondine en toute liberté.

Pourquoi opter pour une location de véhicule à Bordeaux ?

Bordeaux, joyau de l'Aquitaine, avec son patrimoine classé à l'UNESCO, ses vignobles renommés et sa proximité avec l'océan Atlantique, mérite d'être explorée dans les meilleures conditions. Louer un véhicule avec Carrefour Location vous offre la liberté de découvrir non seulement la ville, mais aussi ses environs pittoresques à votre rythme. Que vous souhaitiez visiter les châteaux du Médoc, vous évader vers le bassin d'Arcachon ou simplement faciliter vos déplacements en ville, nos solutions de location s'adaptent à vos besoins.

L'avantage majeur de notre offre ? Le deuxième conducteur est offert, vous permettant de partager le volant et de profiter pleinement de votre séjour. De plus, chaque location inclut une assurance tous risques, vous garantissant une tranquillité d'esprit totale pendant vos déplacements. Avec Carrefour Location, votre expérience bordelaise devient plus accessible, confortable et sécurisée.

Comment louer une voiture ou un utilitaire à Bordeaux ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous faire gagner du temps et vous offrir une expérience sans stress. Trouvez votre agence de location bordelaise et réservez rapidement. Que vous ayez besoin d'une citadine pour explorer les ruelles du vieux Bordeaux ou d'un utilitaire spacieux pour un déménagement, nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Notre processus de réservation en ligne est intuitif et rapide. Sélectionnez vos dates, choisissez le véhicule qui vous convient, et confirmez votre réservation. Le jour J, présentez-vous à l'agence muni d'une pièce d'identité (originale), de votre permis de conduire (original) valable en France métropolitaine, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et d'un moyen de paiement accepté par votre agence. Nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir et de vous remettre les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, louez en toute sérénité et profitez pleinement de votre séjour bordelais !

Nos agences de location à Bordeaux

Pour vous offrir un service de proximité optimal, Carrefour Location dispose de deux agences stratégiquement situées à Bordeaux :

Carrefour Location Market Bordeaux Ferry - Idéalement située au cœur de la ville, parfaite pour ceux qui souhaitent explorer le centre historique.

Carrefour Location Market Bordeaux Bastide - Située sur la rive droite, cette agence est pratique pour ceux qui veulent découvrir la Bastide et partir vers l'Entre-deux-Mers.

Ces deux agences vous permettent de choisir le point de départ le plus pratique pour votre aventure bordelaise, que vous soyez en visite touristique, en déplacement professionnel ou simplement à la recherche d'un véhicule pour vos besoins quotidiens.

Que faire à Bordeaux ?

Bordeaux regorge d'attractions et d'activités pour tous les goûts. Voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre séjour :

Flânez sur les quais de la Garonne et admirez le miroir d'eau devant la Place de la Bourse

Visitez la Cité du Vin, un musée interactif dédié à la culture vinicole

Explorez le quartier historique Saint-Pierre et ses ruelles pavées

Faites du shopping sur la rue Sainte-Catherine, l'une des plus longues rues piétonnes d'Europe

Découvrez l'architecture moderne de la Cité Frugès conçue par Le Corbusier à Pessac

Pour les amateurs de vin, n'hésitez pas à vous aventurer dans les vignobles environnants du Médoc, de Saint-Émilion ou de Graves. Votre véhicule de location vous permettra d'explorer ces terroirs exceptionnels en toute liberté.

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, consultez nos offres pour un séjour à Bordeaux avec Carrefour Voyages. Et pour agrémenter vos soirées, découvrez les spectacles et événements disponibles pour sortir à Bordeaux sur Carrefour Spectacles.

Avec Carrefour Location, vous avez tous les ingrédients pour un séjour inoubliable à Bordeaux. Profitez de la liberté offerte par votre véhicule de location pour explorer cette magnifique région à votre rythme !