Location de voitures et utilitaires à Caen

Chez Carrefour Location, nous sommes fiers d'offrir le meilleur rapport qualité-prix pour la location de voiture à Caen. Notre engagement envers la satisfaction client nous a valu d'être élus meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, devançant les réseaux spécialisés. Que vous soyez en visite ou résident, nous avons le véhicule parfait pour tous vos besoins, au juste prix.

Pourquoi choisir Carrefour Location à Caen ?

Caen, joyau historique de la Normandie, offre un mélange unique de patrimoine médiéval et de modernité. Disposer d'un véhicule vous permettra d'explorer pleinement cette ville fascinante et ses environs pittoresques. Que vous souhaitiez visiter le Mémorial de Caen, flâner dans le centre-ville historique ou vous aventurer sur les plages du Débarquement, Carrefour Location est là pour faciliter vos déplacements.

Nous comprenons que chaque voyage est unique, c'est pourquoi nous offrons une flexibilité inégalée. Que vous ayez besoin d'une citadine pour naviguer dans les rues médiévales de Caen ou d'un véhicule plus spacieux pour une excursion en famille dans le Calvados, notre gamme variée répond à tous les besoins. De plus, nous vous offrons le deuxième conducteur et incluons une assurance tous risques dans chaque location, pour une tranquillité d'esprit totale pendant votre séjour à Caen.

Comment louer un véhicule à Caen avec Carrefour Location ?

Chez Carrefour Location, nous avons simplifié le processus de location pour vous offrir une expérience sans stress à Caen. Trouvez votre agence de location à Caen et réservez en quelques clics. Que vous ayez besoin d'une citadine élégante pour explorer le centre historique ou d'un utilitaire spacieux pour un déménagement, nous avons la solution adaptée à vos besoins normands.

Notre processus de réservation en ligne est intuitif et rapide. Sélectionnez vos dates, choisissez le véhicule qui vous convient, et confirmez votre réservation. Le jour J, présentez-vous à l'agence muni d'une pièce d'identité (originale), de votre permis de conduire (original) valable en France Métropolitaine, d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et d'un moyen de paiement accepté par votre agence. Nos équipes chaleureuses se feront un plaisir de vous accueillir et de vous remettre les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, louez en toute sérénité et profitez pleinement de votre séjour à Caen et dans le Calvados !

Nos agences de location à Caen

Pour mieux vous servir, Carrefour Location dispose de deux agences stratégiquement situées à Caen, vous offrant ainsi une flexibilité maximale pour récupérer et restituer votre véhicule :

City Caen Saint-Ouen - Idéalement située au nord de la ville, parfaite pour ceux qui souhaitent explorer le centre historique et les environs.

Hyper Caen - Située au sud-ouest de la ville, cette agence est pratique pour ceux qui arrivent par l'autoroute ou qui souhaitent partir à la découverte du Calvados.

Quelle que soit l'agence que vous choisissez, vous bénéficierez du même service de qualité et de notre engagement à rendre votre expérience de location aussi agréable que possible.

Que faire à Caen ?

Caen, ville millénaire riche en histoire et en culture, offre une multitude d'activités pour tous les goûts. Voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre séjour :

Visitez le Château de Caen, imposante forteresse médiévale qui abrite le Musée de Normandie et le Musée des Beaux-Arts.

Explorez l'Abbaye aux Hommes et l'Abbaye aux Dames, joyaux de l'architecture romane.

Plongez dans l'histoire au Mémorial de Caen, un musée incontournable dédié à la Seconde Guerre mondiale et à la paix.

Flânez dans le charmant centre-ville piétonnier, avec ses maisons à colombages et ses boutiques.

Détendez-vous au Jardin des Plantes, un havre de paix au cœur de la ville.

Pour une expérience complète, pourquoi ne pas planifier un séjour à Caen avec Carrefour Voyages ? Vous pourrez ainsi prendre le temps de découvrir tous les trésors de la ville et de ses environs.

Et pour agrémenter vos soirées, n'oubliez pas de consulter les spectacles à Caen sur Carrefour Spectacles. Des concerts aux pièces de théâtre, il y en a pour tous les goûts !

Avec votre véhicule Carrefour Location, vous pourrez également vous aventurer hors de la ville pour découvrir les plages du Débarquement, le pittoresque port de Honfleur, ou encore la magnifique côte fleurie. La Normandie regorge de trésors à explorer, et avec la flexibilité offerte par votre location, l'aventure n'attend que vous !