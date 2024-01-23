Louer Tesla Model 3

Découvrez une puissance électrisante alliée à une autonomie remarquable pour des trajets sans limite!

Louer une Tesla Model 3 : une berline familiale électrique d'exception

Vivez l’expérience Tesla dès aujourd’hui ! La Model 3, berline d’exception 100 % électrique, est disponible dans certaines agences Carrefour Location. Louez la Tesla Model 3 et voyagez sans limites. Cette berline familiale électrique 5 places de prestige allie design, confort, sécurité, performance et innovation.

Performances et autonomie de la Tesla Model 3

Expérimentez la conduite du futur dans la Tesla Model 3 avec une autonomie de jusqu’à 490 km (WLTP). La location inclut l'accès au réseau de Superchargeurs Tesla pour recharger la batterie de manière rapide et pratique. Rechargez jusqu'à 275 km en seulement 15 minutes. La Tesla Model 3 dispose également de fonctionnalités de conduite avant-gardistes, telles que le maintien de trajectoire, le régulateur de vitesse et le stationnement automatique.

Équipements et confort de cette berline électrique

La Tesla Model 3 offre un confort de conduite exceptionnel grâce à son écran tactile central de 15 pouces, son toit panoramique, sa station de recharge de téléphone sans fil et son système de climatisation. Cette voiture est également équipée de caméras 360°, de détection des véhicules alentour et de traitement visuel pour une conduite en toute sécurité.

Facilité de recharge du Model 3 de Tesla

La Tesla Model 3 peut être rechargée sur une prise domestique de 2-3 kW (20 h pour une charge complète), une borne publique 11 kW (4.5 h pour une charge complète) ou un Superchargeur Tesla (30 min pour une recharge à 80 %). Il est important de noter que la batterie est plus performante lorsqu'elle est régulièrement rechargée.

Recharge électrique gratuite : les superchargeurs Tesla inclus dans la location chez Carrefour

Avec Carrefour Location, le Superchargeur Tesla est inclus dans le forfait. Vous pouvez donc recharger votre Tesla Model 3 sur le réseau de Superchargeurs Tesla sans frais supplémentaires.

Location Tesla Model 3 : quelles agences proposent cette voiture ?

De nombreuses agences Carrefour Location proposent une Tesla 3, vous pouvez retrouver cette voiture dans les agences suivantes :