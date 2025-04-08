Location utilitaire : tous nos camions Fiat

Vous recherchez un utilitaire Fiat pour votre déménagement ou le transport de marchandises ? Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de véhicules utilitaires Fiat adaptés à tous vos besoins. Reconnus pour leur fiabilité, leur confort de conduite et leur capacité de chargement optimale, les utilitaires Fiat représentent un choix judicieux pour faciliter vos déplacements professionnels ou personnels.

Pourquoi choisir un utilitaire Fiat chez Carrefour Location ?

La marque italienne Fiat s'est imposée comme une référence dans le domaine des véhicules utilitaires grâce à des modèles performants, économiques et polyvalents. En choisissant un utilitaire Fiat chez Carrefour Location, vous bénéficiez de nombreux avantages :

Fiabilité exceptionnelle : Les utilitaires Fiat sont réputés pour leur robustesse et leur endurance, même lors d'utilisations intensives.

: Les utilitaires Fiat sont réputés pour leur robustesse et leur endurance, même lors d'utilisations intensives. Économie de carburant : Dotés de moteurs efficaces, les véhicules utilitaires Fiat vous permettent de réaliser des économies substantielles sur vos déplacements.

: Dotés de moteurs efficaces, les véhicules utilitaires Fiat vous permettent de réaliser des économies substantielles sur vos déplacements. Confort de conduite : Malgré leur gabarit imposant, les utilitaires Fiat offrent une maniabilité surprenante et un confort digne d'une berline.

: Malgré leur gabarit imposant, les utilitaires Fiat offrent une maniabilité surprenante et un confort digne d'une berline. Équipements modernes : Navigation, assistance au stationnement, caméra de recul... Les utilitaires Fiat proposés par Carrefour Location disposent d'équipements facilitant votre conduite au quotidien.

: Navigation, assistance au stationnement, caméra de recul... Les utilitaires Fiat proposés par Carrefour Location disposent d'équipements facilitant votre conduite au quotidien. Volumes de chargement variables : Du petit utilitaire au grand fourgon, la gamme Fiat répond à tous les besoins de transport.

Notre flotte d'utilitaires Fiat disponible à la location

Carrefour Location vous propose une sélection variée d'utilitaires Fiat pour répondre précisément à vos exigences de transport. Découvrez notre gamme complète :

Camionnette Fiat Talento 6m³

Le Fiat Talento 6m³ est l'utilitaire idéal pour les déménagements de petits volumes ou les livraisons en milieu urbain. Avec son volume utile de 6m³, il vous permet de transporter l'équivalent d'un studio ou d'un petit appartement. Compact mais spacieux, le Talento se distingue par sa polyvalence et sa facilité de conduite.

Caractéristiques principales :

Volume de chargement : 6m³

Charge utile maximale : environ 1 tonne

Adapté pour : déménagement d'un studio, transport de marchandises légères, artisans

Avantage exclusif : accès facilité aux parkings souterrains et manœuvres aisées en ville

Camionnette Fiat Scudo 6m³

Alternative polyvalente, le Fiat Scudo 6m³ offre un excellent compromis entre compacité et volume de chargement. Ce fourgon moderne se distingue par sa maniabilité et son confort de conduite exceptionnel, même pour les conducteurs peu habitués aux grands gabarits.

Caractéristiques principales :

Volume de chargement : 6m³

Charge utile optimisée

Idéal pour : petits déménagements, livraisons urbaines, professionnels du bâtiment

Avantage exclusif : consommation réduite et technologies d'aide à la conduite

Fourgonnette Fiat Ducato 8m³

Pour les déménagements plus conséquents, le Fiat Ducato 8m³ représente un choix judicieux. Ce modèle vous permettra de transporter l'équivalent du contenu d'un appartement de 2 pièces, avec une grande facilité d'accès grâce à ses portes latérales et arrière.

Caractéristiques principales :

Volume de chargement : 8m³

Charge utile importante

Parfait pour : déménagement d'un appartement 2 pièces, transport de meubles volumineux

Avantage exclusif : seuil de chargement bas facilitant la manutention

Fourgonnette Fiat Ducato 12m³

Vous déménagez un appartement de 3 pièces ? Le Fiat Ducato 12m³ est la solution qu'il vous faut. Avec son volume généreux et sa capacité de charge optimale, ce fourgon vous permet de réaliser votre déménagement en un minimum d'allers-retours.

Caractéristiques principales :

Volume de chargement : 12m³

Charge utile conséquente

Recommandé pour : déménagement d'un 3 pièces, transports professionnels réguliers

Avantage exclusif : rapport volume/maniabilité optimal

Fourgon Fiat Ducato 15m³

Pour les grands déménagements ou les transports professionnels volumineux, le Fiat Ducato 15m³ offre un espace de chargement exceptionnel. Ce modèle vous permet de transporter facilement le contenu d'un appartement de 4 pièces en toute sécurité.

Caractéristiques principales :

Volume de chargement : 15m³

Capacité de charge impressionnante

Adapté pour : déménagement d'un 4 pièces, professionnels de la livraison

Avantage exclusif : espace intérieur optimisé pour les objets encombrants

Camion de déménagement : Fiat Ducato 20m³ avec hayon

Le Fiat Ducato 20m³ avec hayon représente la solution ultime pour les grands déménagements ou les transports professionnels exigeants. Son hayon élévateur facilite considérablement le chargement et déchargement des objets lourds ou volumineux.

Caractéristiques principales :

Volume de chargement : 20m³

Hayon élévateur : facilité de chargement maximale

Idéal pour : déménagement d'une maison, transport de matériel industriel

Avantage exclusif : manutention simplifiée des charges lourdes

Camion Benne : Fiat Ducato

Pour vos travaux spécifiques nécessitant le transport de matériaux en vrac, le Fiat Ducato Benne s'impose comme la solution parfaite. Ce véhicule polyvalent vous permettra de transporter facilement gravats, terre, sable ou matériaux de construction.

Caractéristiques principales :

Benne basculante

Capacité de charge adaptée aux matériaux lourds

Parfait pour : travaux de jardinage, chantiers de construction, évacuation de déchets

Avantage exclusif : déchargement rapide et efficace

Comment louer un utilitaire Fiat chez Carrefour Location ?

La location d'un utilitaire Fiat chez Carrefour Location se fait en quelques clics :

Sélectionnez votre véhicule parmi notre gamme d'utilitaires Fiat Choisissez votre magasin Carrefour de retrait parmi nos nombreux points de location Définissez vos dates de location selon vos besoins Réservez en ligne ou par téléphone Récupérez votre utilitaire au jour et à l'heure convenus

Chez Carrefour Location, nous vous garantissons des tarifs compétitifs, une transparence totale sur les coûts et un service clientèle disponible pour répondre à toutes vos questions.

Les avantages de la location d'un camion Fiat chez Carrefour Location

En choisissant de louer un utilitaire Fiat chez Carrefour Location, vous bénéficiez de nombreux avantages exclusifs :

Flotte récente et entretenue : nos véhicules utilitaires Fiat sont régulièrement renouvelés et rigoureusement entretenus pour vous garantir fiabilité et sécurité.

: nos véhicules utilitaires Fiat sont régulièrement renouvelés et rigoureusement entretenus pour vous garantir fiabilité et sécurité. Tarifs avantageux : profitez de nos formules économiques adaptées à vos besoins, avec des prix dégressifs selon la durée de location.

: profitez de nos formules économiques adaptées à vos besoins, avec des prix dégressifs selon la durée de location. Assurance incluse : roulez l'esprit tranquille avec notre assurance complète incluse dans votre location.

: roulez l'esprit tranquille avec notre assurance complète incluse dans votre location. Kilométrage généreux : nos formules incluent un forfait kilométrique adapté à vos déplacements.

: nos formules incluent un forfait kilométrique adapté à vos déplacements. Service de proximité : avec plus de 865 points de location en France, vous trouverez toujours un Carrefour Location près de chez vous.

Conseils pour bien choisir votre utilitaire Fiat

Pour vous aider à sélectionner l'utilitaire Fiat le plus adapté à vos besoins, voici quelques recommandations :

Évaluez précisément le volume à transporter : faites l'inventaire de vos biens ou marchandises pour déterminer le volume nécessaire.

: faites l'inventaire de vos biens ou marchandises pour déterminer le volume nécessaire. Tenez compte du type d'objets : des meubles démontés prennent moins de place que des meubles montés.

: des meubles démontés prennent moins de place que des meubles montés. Anticipez les accès : vérifiez les contraintes d'accès à votre lieu de chargement et de déchargement (hauteur sous plafond, largeur des rues).

: vérifiez les contraintes d'accès à votre lieu de chargement et de déchargement (hauteur sous plafond, largeur des rues). Prévoyez de l'aide : pour optimiser votre temps de location, entourez-vous de personnes qui pourront vous aider au chargement et déchargement.

: pour optimiser votre temps de location, entourez-vous de personnes qui pourront vous aider au chargement et déchargement. Sécurisez votre chargement : utilisez des sangles et protections pour éviter tout dommage pendant le transport. Des accessoires sont proposés lors de votre réservation afin de protéger / déplacer vos objets.

Faites confiance à Carrefour Location pour votre utilitaire Fiat

Que vous soyez un particulier en plein déménagement ou un professionnel à la recherche d'un véhicule utilitaire performant, Carrefour Location met à votre disposition une gamme complète d'utilitaires Fiat répondant à tous vos besoins. Fiabilité, confort, économie et praticité sont les maîtres-mots de notre offre de location.

N'attendez plus pour découvrir nos véhicules utilitaires Fiat et profiter d'un service de location transparent et économique. Réservez dès maintenant votre utilitaire Fiat chez Carrefour Location et simplifiez tous vos projets de transport et de déménagement !