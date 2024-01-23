Explorez la Cité des Papes avec Carrefour Location

Avignon, ville historique et culturelle. Avec Carrefour Location, vivez la région comme jamais auparavant.



Carrefour Location à Avignon : votre partenaire pour tous vos déplacements

Location d'une voiture : Plongez dans le cœur d'Avignon et de sa région

Avignon, connue pour son Palais des Papes et son célèbre pont, regorge de merveilles à explorer. Pour vous déplacer, profitez d'un large choix de véhicules chez Carrefour Location.

Citadine : Parfaite pour les petites rues pavées et pour se faufiler en ville.

Berline : Idéale pour des excursions dans la région, notamment le Luberon ou les Alpilles.

SUV : Explorez les terrains vallonnés de la Provence avec confort et style.



Chaque voiture de notre flotte est prête à vous accompagner, que ce soit pour une visite du festival d'Avignon ou une échappée dans les vignobles du Rhône.

Location d'un camion : Facilitez vos déménagements et projets

Avignon, avec son bassin d'emplois et son dynamisme, nécessite des solutions logistiques adaptées pour vos déménagements ou autres projets :

Camionnette : Parfaits pour des petits déménagements en ville ou pour transporter des marchandises.

Camion de taille moyenne : La solution idéale pour des déménagements plus conséquents ou des besoins professionnels.

Grands utilitaires : Pour les gros déménagements ou les besoins spécifiques de transport.

Carrefour Location à Avignon vous offre des options flexibles, adaptées à vos besoins et à des tarifs concurrentiels.

Découvrez Avignon à votre rythme avec Carrefour Location

Qu'il s'agisse d'explorer la riche histoire d'Avignon, ses festivals vibrants, ou de faciliter un déménagement, Carrefour Location est là pour vous fournir le véhicule parfait. Trouvez votre agence et réservez en quelques clics pour vivre Avignon à fond !

Location d'une voiture depuis la gare TGV d'Avignon ou l'aéroport Avignon Provence

Nos agences les plus proches se situent à moins de 2km de la gare TGV et à 11km de l'aéroport.