Location d'une voiture ou camion à Bordeaux

Plongez au cœur de Bordeaux, la magnifique ville portuaire, en louant un véhicule adapté à vos besoins avec Carrefour. Voici votre guide complet !

 

Location d'une voiture ou d'un camion à Bordeaux 

Pourquoi louer un véhicule à Bordeaux ?

Bordeaux, avec ses vins renommés, son architecture impressionnante et sa richesse culturelle, est une destination incontournable. Que ce soit pour visiter ses châteaux viticoles, parcourir la Cité du Vin ou simplement pour des raisons professionnelles, avoir un véhicule à votre disposition vous offrira une liberté inégalée.

 

Les avantages de louer avec Carrefour à Bordeaux

Lorsque vous louez avec Carrefour, vous bénéficiez :

  • D'un large choix de véhicules adaptés à chaque besoin.
  • De tarifs compétitifs et transparents.
  • D'une assurance tous risques et la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur : le tout sans frais supplémentaires
  • D'un service client dédié, prêt à vous guider et vous conseiller.

 

Conseils pour une location réussie à Bordeaux

  • Anticipez la circulation : Bordeaux est une ville animée avec des périodes de trafic dense. Renseignez-vous sur les heures de pointe.
  • Parking et stationnement : Trouvez à l'avance des places de stationnement ou des parkings dans le centre de Bordeaux, car ils peuvent être rapidement occupés.
  • Visites viticoles : Si vous prévoyez des dégustations de vin, pensez à désigner un conducteur sobre.

 

Comment louer une voiture ou un camion avec Carrefour à Bordeaux ?

Rien de plus simple ! Découvrez nos agences situées à Bordeaux, Mérignac et Lormont. Sélectionnez votre agence puis le véhicule souhaité, renseignez vos informations, et préparez-vous à explorer la perle d'Aquitaine ! 

