Promo sur la location d'une voiture électrique

Jusqu'au 7 janvier 2024, la location d'une voiture électrique est à partir de 28€ chez Carrefour ! Profitez-vite de cette offre pour louer un véhicule électrique au meilleur prix.

Comment bénéficier de la promotion sur sa location de voiture électrique ?

Envie de passer à l'électrique ? Vos magasins Carrefour proposent un large choix de voitures électriques à prix réduits :

Prix en baisse du 6 novembre 2023 au 7 janvier 2024

Offre valable exclusivement sur les Fiat 500 électriques, Renault Zoé et Mini électriques.

Véhicules proposés à partir de 28€ par jour (au lieu de 39€). Le tarif promotionnel est automatiquement appliqué.

Offre valables dans toutes les agences proposant les véhicules cités ci-dessus en dehors de Denain (59), Ivry sur Seine (94), La Crau (83), le Bois d'Oingt (69), Ruy (38).

Boîte auto, trajets silencieux... : profitez d'un grand confort de conduite avec un véhicule électrique

Equipées d'une boîte automatique, les voitures électriques proposent un confort de conduite inégalable. Plus besoin de changer les vitesses manuellement, vous pouvez vous concentrer sur la route et vivre une expérience de conduite optimale. Profitez de trajets silencieux en ville tout en ayant la possibilité de faire de belles accélérations ! Essayez dès maintenant nos voitures électriques avec boîte automatique et vivez une expérience de conduite simplifiée et plaisante.

Pourquoi louer une voiture électrique chez Carrefour Location ?