Quelle agence de location de voiture ?

Pour bien choisir votre agence de location de voiture, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier critère est en général le prix, puis viennent les aspects pratiques, comme les modèles de véhicules disponibles selon vos besoins, mais aussi la proximité de l’agence de location de voiture, et aussi, la facilité de réservation et la confiance en l’enseigne. On vous dit tout !

Quelle agence de location voiture choisir ?

Critère n°1 : le prix

Comment trouver un véhicule en location pas cher ? Comparez les tarifs des véhicules en location sur Carrefour Location.fr ! Avec des voitures en location à partir de 19€ par jour et des véhicules utilitaires à partir de 49€ par jour, vous avez le meilleur prix pour la location de véhicule.

Critère n°2 : le choix

A chaque besoin son véhicule à louer... Du weekend en amoureux au voyage en groupe en passant par un déménagement ou un travail à réaliser à l'aide d'un utilitaire... il y a forcément le véhicule dont vous avez besoin dans notre agence. Vous trouverez une large gamme de véhicules à louer, de la voiture à l'utilitaire pour tous vos voyages et transports.

Critère n°3 : la proximité

Avec 850 agences Carrefour Location partout en France, il y a forcément une agence là où vous avez besoin ! Vous n'avez plus qu'à choisir celle qui vous convient.

Critère n°4 : la simplicité

Localisez votre agence de location, accédez en temps réel aux disponibilités de nos véhicules et réservez pour le jour même en quelques clics avec notre site internet. Tout roule !

Critère n°5 : la confiance

Au sein d'un des acteurs majeurs de la distribution, les agences de location de voiture Carrefour vous proposent des services de qualité accessibles à tous.

Comment choisir une agence de location de voiture ?

Choisir Carrefour Location n'offre que des avantages. Avec des prix vraiment pas chers toute l'année, une large gamme de véhicules disponibles à conduire avec un simple permis B et la possibilité de réserver dès à présent sur notre site... Foncez et réservez votre voiture avec Carrefour Location !