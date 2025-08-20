Stationnement dans la rue : astuces pour ne pas avoir d’amende

Le stationnement est une source fréquente de confusion pour de nombreux conducteurs. Entre arrêt, stationnement interdit, payant ou réglementé, connaître les règles du Code de la route est essentiel pour éviter les contraventions et assurer la sécurité de tous. Ce guide complet détaille toutes les règles à respecter pour stationner correctement dans une rue, en agglomération et hors agglomération, tout en abordant les situations particulières et les solutions pratiques.

1. Stationnement en agglomération et hors agglomération

En agglomération

En ville, le stationnement doit respecter certaines règles de base :

Se garer sur un emplacement réservé ou sur la chaussée le long du trottoir, si la zone n’est pas destinée à d’autres usagers (pistes cyclables, arrêts de bus…).

Stationner à droite dans le sens de la marche sur les rues à double sens.

dans le sens de la marche sur les rues à double sens. Stationner à droite ou à gauche sur les rues à sens unique, mais toujours dans le sens de la circulation.

sur les rues à sens unique, mais toujours dans le sens de la circulation. Ne jamais gêner la circulation des autres usagers.





Hors agglomération

Sur route hors agglomération :

Stationner de préférence à droite sur le bas-côté.

sur le bas-côté. À défaut, à gauche si l’espace à droite est impraticable.

S’assurer que l’accotement est assez large et praticable pour ne pas mettre en danger la circulation.





2. Interdictions de stationner

Même sans signalisation, certaines situations interdisent le stationnement :

Devant un passage piéton ou un passage à niveau.

À proximité d’une intersection, au sommet d’une côte, après un virage, sur un pont ou dans un tunnel.

Sur une chaussée étroite avec ligne continue si votre véhicule force les autres à franchir cette ligne.

Sur les voies réservées aux piétons, cyclistes ou sur la bande d’arrêt d’urgence.

De nuit ou par mauvaise visibilité sans feux de position.

Plus de 7 jours consécutifs sur le même emplacement, sous peine de mise en fourrière.

Devant l’entrée ou la sortie d’un parking privé.

En double file.





Ces infractions sont classées en différentes catégories : stationnement dangereux, gênant, très gênant ou abusif. Par exemple, stationner sur un trottoir est considéré comme gênant (amende de 35 €) sauf si un marquage au sol délimite un emplacement autorisé.

3. Stationnement réglementé sur la chaussée

Certaines rues disposent d’un stationnement réglementé pour optimiser l’espace et la circulation :

Arrêt ou stationnement interdit : indiqué par panneaux ou lignes jaunes continues/discontinues.

: indiqué par panneaux ou lignes jaunes continues/discontinues. Stationnement payant : signalé par des pointillés blancs et le mot « Payant » sur la chaussée.

: signalé par des pointillés blancs et le mot « Payant » sur la chaussée. Stationnement réglementé par disque : généralement gratuit, limité dans le temps et indiqué par un marquage au sol bleu.

: généralement gratuit, limité dans le temps et indiqué par un marquage au sol bleu. Interdiction semi-mensuelle : interdit de stationner du 1er au 15 ou du 16 au 31 du mois selon le côté indiqué par la signalisation.

: interdit de stationner du 1er au 15 ou du 16 au 31 du mois selon le côté indiqué par la signalisation. Stationnement en alternance semi-mensuelle : le côté autorisé change chaque quinzaine pour faciliter le nettoyage ou l’entretien de la voirie.





4. Foire aux questions sur le stationnement

Où peut-on se garer dans une rue ?

Sur un emplacement délimité ou le long du trottoir, toujours dans le sens de circulation et sans gêner la circulation.

Qui peut se garer devant ma maison ?

Il est interdit de stationner devant un parking privé, même pour le propriétaire. Seul l’arrêt temporaire est autorisé.

Comment empêcher les voitures de se garer devant chez moi ?

Vous pouvez demander à la mairie l’installation d’un panneau de stationnement interdit devant votre entrée.

Louer un véhicule pour vos déplacements urbains

Si vous devez vous déplacer en ville ou transporter des biens volumineux, la location de voiture ou de camion chez Carrefour Location peut être une solution pratique et flexible. Vous bénéficiez de véhicules adaptés à vos besoins, que ce soit pour un trajet ponctuel, un déménagement ou des livraisons.

Stationnement dans la rue : ce qu’il faut retenir

Respecter les règles de stationnement est essentiel pour la sécurité routière et pour éviter les amendes. Que vous soyez en agglomération ou hors agglomération, il est crucial de connaître les interdictions et les zones réglementées. Pour vos besoins ponctuels de mobilité, la location de véhicules chez Carrefour Location offre une solution pratique et sécurisée.