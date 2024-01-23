10 escapades incontournables à moins de 2 heures de Lyon avec Carrefour Location

Annecy : La Venise des Alpes

Besoin d'une pause depuis Lyon? Découvrez 10 destinations incontournables pour un week-end mémorable.

À seulement 1h30, plongez dans la beauté d'Annecy et de son lac.

Grenoble : Entre montagnes et science

À 1h15 de route, Grenoble offre une fusion unique d'histoire, de technologie et de paysages montagneux.

Genève : Charme suisse

En 1h30, franchissez la frontière et découvrez Genève, ville internationale au bord du lac Léman. N'oubliez pas votre passeport !

Bourg-en-Bresse : Histoire et volaille

À 1 heure de Lyon, dégustez la célèbre volaille de Bresse et visitez le monastère royal de Brou.

Vienne : Reliques romaines

À seulement 30 minutes, explorez les trésors romains de Vienne, de son théâtre antique à son temple.

Saint-Étienne : Design et football

À 50 minutes, découvrez le passé industriel de Saint-Étienne et son amour pour le football.

Parc naturel régional du Pilat

En 1 heure, évadez-vous dans la nature.

Macon et la route des vins

À 1h10, explorez les vignobles du Beaujolais et dégustez les vins locaux.

Walibi Rhône-Alpes : Sensations fortes

À 1 heure, pour les amateurs de sensations, le parc d'attractions Walibi est un choix parfait pour une journée en famille.

Oingt : Un des plus beaux villages de France

Environ 40 minutes vous sépare de ce joyau médiéval au cœur des vignobles du Beaujolais.

