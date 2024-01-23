10 escapades incontournables à moins de 2 heures de Lyon avec Carrefour Location
Annecy : La Venise des Alpes
À seulement 1h30, plongez dans la beauté d'Annecy et de son lac. Optez pour une voiture confortable de chez Carrefour Location pour savourer chaque instant du trajet.
Grenoble : Entre montagnes et science
À 1h15 de route, Grenoble offre une fusion unique d'histoire, de technologie et de paysages montagneux.
Genève : Charme suisse
En 1h30, franchissez la frontière et découvrez Genève, ville internationale au bord du lac Léman. N'oubliez pas votre passeport ! Les véhicules Carrefour Location peuvent circuler en Suisse sans problème.
Bourg-en-Bresse : Histoire et volaille
À 1 heure de Lyon, dégustez la célèbre volaille de Bresse et visitez le monastère royal de Brou.
Vienne : Reliques romaines
À seulement 30 minutes, explorez les trésors romains de Vienne, de son théâtre antique à son temple.
Saint-Étienne : Design et football
À 50 minutes, découvrez le passé industriel de Saint-Étienne et son amour pour le football.
Parc naturel régional du Pilat
En 1 heure, évadez-vous dans la nature. Avec un SUV de Carrefour Location, atteignez facilement les points de vue panoramiques.
Macon et la route des vins
À 1h10, explorez les vignobles du Beaujolais et dégustez les vins locaux.
Walibi Rhône-Alpes : Sensations fortes
À 1 heure, pour les amateurs de sensations, le parc d'attractions Walibi est un choix parfait pour une journée en famille. Réservez vos billets chez Carrefour Spectacles.
Oingt : Un des plus beaux villages de France
Environ 40 minutes vous sépare de ce joyau médiéval au cœur des vignobles du Beaujolais.
Besoin d'une voiture de location pour vous déplacer ?
Retrouvez nos agences lyonnaises et réservez en ligne votre véhicule.
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !