Louer une voiture ou un camion à Nantes
La ville de Nantes vous ouvre ses portes. Parcourez chaque recoin avec le véhicule de location idéal de Carrefour.
Découvrez Nantes sur quatre roues grâce à Carrefour
Les merveilles de Nantes avec votre véhicule de location
Nantes, avec son château des Ducs de Bretagne, ses Machines de l'île et sa richesse culturelle, offre une expérience unique à chaque visiteur. Pour une immersion totale, il est souvent indispensable de disposer de son propre moyen de transport. Louer une voiture ou un camion est alors indispensable !
Louer une voiture ou un camion à Nantes : une promesse de qualité
Avec Carrefour, attendez-vous à :
- Un vaste choix de véhicules pour sillonner la ville ou ses environs.
- Des camions pratiques, idéaux pour des besoins professionnels ou des déménagements.
- Une réservation facile, transparente et un service client attentif.
- Une qualité de service inégalable, récompensée par le label du meilleur loueur de véhicules de 2023
- Des avantages exclusifs : assurances tous risques et 2nd conducteurs sont inclus dans toutes nos locations.
Conseils de Carrefour pour louer un véhicule sans tracas à Nantes
- Gare à la circulation : Nantes est une ville animée. Informez-vous sur les zones piétonnes et les zones à trafic limité.
- Économisez sur le stationnement : Utilisez les parkings relais et le réseau de tramway pour vos déplacements en centre-ville.
- Aventurez-vous au-delà : Nantes est la porte d'entrée vers la Bretagne et la Vendée. Avec votre véhicule, la région n'a jamais été aussi accessible.
Carrefour Location Nantes : Comment louer ?
L'aventure nantaise vous attend en quelques clics ! Pour démarrer, consultez la liste de nos agences nantaises. Du véhicule compacte à la camionnette en passant par le camion de déménagement, Carrefour a le véhicule qu'il vous faut.
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !
Location d'un utilitaire
Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !