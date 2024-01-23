La ville de Nantes vous ouvre ses portes. Parcourez chaque recoin avec le véhicule de location idéal de Carrefour.

Découvrez Nantes sur quatre roues grâce à Carrefour

Les merveilles de Nantes avec votre véhicule de location

Nantes, avec son château des Ducs de Bretagne, ses Machines de l'île et sa richesse culturelle, offre une expérience unique à chaque visiteur. Pour une immersion totale, il est souvent indispensable de disposer de son propre moyen de transport. Louer une voiture ou un camion est alors indispensable !

Louer une voiture ou un camion à Nantes : une promesse de qualité

Avec Carrefour, attendez-vous à :

Un vaste choix de véhicules pour sillonner la ville ou ses environs.

Des camions pratiques, idéaux pour des besoins professionnels ou des déménagements.

Une réservation facile, transparente et un service client attentif.

Une qualité de service inégalable, récompensée par le label du meilleur loueur de véhicules de 2023

Des avantages exclusifs : assurances tous risques et 2nd conducteurs sont inclus dans toutes nos locations.

Conseils de Carrefour pour louer un véhicule sans tracas à Nantes

Gare à la circulation : Nantes est une ville animée. Informez-vous sur les zones piétonnes et les zones à trafic limité.

Nantes est une ville animée. Informez-vous sur les zones piétonnes et les zones à trafic limité. Économisez sur le stationnement : Utilisez les parkings relais et le réseau de tramway pour vos déplacements en centre-ville.

Utilisez les parkings relais et le réseau de tramway pour vos déplacements en centre-ville. Aventurez-vous au-delà : Nantes est la porte d'entrée vers la Bretagne et la Vendée. Avec votre véhicule, la région n'a jamais été aussi accessible.

Carrefour Location Nantes : Comment louer ?

L'aventure nantaise vous attend en quelques clics ! Pour démarrer, consultez la liste de nos agences nantaises. Du véhicule compacte à la camionnette en passant par le camion de déménagement, Carrefour a le véhicule qu'il vous faut.